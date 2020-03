Putkiremontin teettämisaikeet pientaloissa ovat kasvussa

Uponor selvitti kuluttajien putkiremonttiaikeita. Suurimmalla osalla vastaajista on vielä alkuperäinen tai osittain korjattu putkisto kodissaan. Kysely julkaistiin Rakentaja.fi:n sivuilla sekä Uponorin Facebook -sivustolla helmikuussa 2020, ja se oli avoin kaikille. Kyselyyn vastasi 806 henkeä ympäri Suomea. Vastausten tulkinnassa on keskitytty erityisesti yli 20 vuotta vanhoihin omakoti- ja paritaloihin, joita oli yhteensä 686. Kysely on toteutettu jo vuodesta 2016 alkaen.

Suomalaisissa kodeissa sattuu vuosittain yhteensä jopa 37000 vesivahinkoa. Eniten vahinkoja aiheuttavat vanhat käyttövesiputkistot ja toiseksi eniten rikkinäiset tai väärin liitetyt kodinkoneiden liitäntäletkut.

Uponorin selvityksessä 53 prosenttia vastaajista kertoo, että omassa kodissa on alkuperäinen tai osittain korjattu putkisto, lopuilla putkisto on täysin uusittu kerran tai useammin. Remontti on ajankohtainen 43 prosentille vastaajista, kun taas 57 prosenttia kertoo, ettei remontille ole tarvetta.

Uponorin palvelukonseptipäällikkö Terhi Klemetin mukaan kiinnostus vedenkäytön seurantaan ja valvontaan tarkoitettuja ratkaisuja kohtaan on selvästi nousussa. Tutkimukseen vastanneista 17 prosentilla on kodissaan vesivuotovahti ja 12 prosenttia harkitsi sellaisen ostoa.

”Nykyään on saatavilla esimerkiksi mobiilisovelluksen kautta hallinnoitava vedenvalvontayksikkö, joka kattaa koko kodin käyttövesijärjestelmän ja voi tarvittaessa jopa katkaista vedentulon automaattisesti. Jos putkiremontti ei jostain syystä ole vielä ajankohtainen, automaattinen vedenkäytön valvonta helpottaisi seurantaa ja voisi estää ison vesivahingon syntymisen”, Klemetti sanoo tiedotteessa.

Paikallinen ja tuttu lvi-alan yrittäjä on mieluisin vaihtoehto putkiremontin tekijäksi. Paikallisen yrittäjän valitsee 92 prosenttia vastaajista joko suoraan tai esimerkiksi putkivalmistajan verkoston kautta. Tekijän valinnassa painavat myös remontissa käytettävät tuotteet ja materiaalit. Halpaa hankintahintaa pitää tärkeimpänä vain 8 prosenttia vastaajista.