Tässä näkyy energiamurros – yhä useampi sähköasentaja opiskelee insinööriksi

Sähkötekniikan päätoiminen tuntiopettaja ja tammikuussa Vuoden sähköinsinööriksi valittu diplomi-insinööri Aki Kortetmäki purkaa Tampereen ammattikorkeakoulun sähköisen talotekniikan opiskelijoiden ryhmätöitä ja herättelee opiskelijoita tarkoilla kysymyksillään.

Toisen vuosikurssin opiskelijoilla, tulevaisuuden sähköinsinööreillä, on käynnissä kerrostalon suunnitteluprojektityö yhteistyössä lvi-talotekniikan opiskelijoiden kanssa, ja Rakennuslehden vierailun aikana oppituntien aiheena on aurinkopaneelit ja sähköautojen lataus. Reilun 30 opiskelijan joukosta noin puolet on taustaltaan sähköasentajia.

”Tämän suunnitteluprojektin yksi tarkoitus on nostaa esille kysymyksiä. Vastaukset löytyvät opintoihin liittyvistä materiaaleista. Niissä pitää ottaa huomioon myös tulevaisuuden varaukset ja uusimiset. Mikä on esimerkiksi tilanne viiden vuoden kuluttua, kun tekniikka kehittyy suurin harppauksin?” Kortetmäki kysyy.

Jatkuvaa yhteistyötä

Opetusmenetelmänä ryhmätöissä Kortetmäki käyttää niin sanottua Learning cafe -tapaa, jossa luokka jaetaan pienempiin ryhmiin ja jokainen ryhmä miettii aiheeseen kuuluvia teemoja noin kymmenen minuutin ajan ja kirjaa ne ylös suurelle paperille.

Kun ryhmää vaihdetaan, edellisen ryhmän kirjuri kertoo seuraavalle ryhmälle, mitä he ovat saaneet aikaiseksi. Uusi ryhmä täydentää edellisen tietoja. Tietoa jaetaan tehokkaasti eri ryhmien kesken.

Työmaakokemukset mukana

Ryhmätöissä on tuntuma sähköinsinöörin ja työmaan arkeen. Ryhmät miettivät, mitä asioita kerrostaloprojektin aurinkopaneeleihin tai sähköautojen latauspisteiden suunnitteluun liittyy. Aiheina olivat esimerkiksi tilavaraukset, asentaminen ja asennuspaikat, tekniikkareitit, varaukset, dokumentointi, aurinkosähköön tai sähköautoiluun liittyvät tuet ja hankkeiden kannattavuus.

Lisäksi pohdittiin sähköteholaskelmia, kaapeleiden mitoituksia, suojauksia, tehonhallintaa ja tiedon hankintaa sekä hallintaa ja jakamista helpottavia ohjausratkaisuja. Keskusteluissa esille nousivat myös kokemukset työmailta.

”Kaikissa nousukuiluissa ja kaapelihyllyissä pitää olla tarpeeksi tilavarauksia, ainakin 30 prosenttia. Onko tilanne tilan kanssa viiden vuoden kuluttua sama, on hyvä kysymys? Erityisesti tämä korostuu toimitilasaneerauksissa, kun tilaa kunnostetaan useammin uusille käyttäjille”, sähköasentajataustainen opiskelija Jami Riutta kertoo.

Vertaistukea opintoihin

Luokassa on mukana myös kolmannen vuosikurssin opiskelija Miika Inkilä, jonka tehtävänä on toimia opettajan assistenttina ja opiskelijoiden apuna. Hän on mukana kerrostaloprojektin ajan aina tiistaisin ja auttaa opiskelijoita esimerkiksi cad-ohjelmiston käytössä. Palkkioksi assistentti saa joko opintopisteitä tai palkkaa.

”Olen huomannut, että assistentilta on ehkä hieman helpompi kysyä opintoihin liittyvistä ongelmista. Muistan, millaiset asiat opinnoissa itseänikin eniten mietityttivät. Opiskelijoille vertaistukena toimiminen on tosi tärkeää, ja samalla aiemmin läpikäydyt asiat pysyvät minullakin mielessä paremmin”, Inkilä kertoo.

Inkilä on jo ehtinyt olla mukana esimerkiksi Cadmaticin (entinen Kymdata) yhteistyöprojektissa, johon valittiin 6 lvi- ja sähkötekniikan opiskelijaa. He tutustuivat yrityksen mentorin avulla syvemmin suunnitteluohjelmiston käyttöön. Projektin aikana he suunnittelivat ja piirsivät vastaavanlaisen kerrostaloprojektin uudelleen työelämän mentoreiden ja suunnitteluohjelmiston edustajan tukemana.

”Inkilä on ehtinyt pitää opiskelukaverinsa kanssa tietomallintamisesta oppitunninkin. Talotekniikan puolella meillä on tosi tiivistä yhteistyötä alan yritysten kanssa. Tässä luokassa meillä on esimerkiksi yritysten lahjoittamat KNX- ja Dali-salkut, joiden avulla opiskelijat oppivat ohjelmoimaan erilaisia kiinteistön- ja valaisinohjausjärjestelmiä. Opintojen aikana voi suorittaa myös KNX-sertifikaatin”, Kortetmäki kertoo.

Asuminen energiamurroksessa

Kortetmäki nostaa suurimpana tulevaisuuden haasteena esiin energiaan liittyvän murroksen. Teollisuus ja liikenne sähköistyvät, ja jatkossa sähköntuotantomuodot muuttuvat vähemmän joustaviksi. Lisäksi erilaiset älykkäät ratkaisut lisääntyvät eri sektoreilla.

”Jos nyt kulutus muuttuu, tuotantoa muutetaan. Jatkossa lisääntyvä ydinvoima sekä säästä riippuva tuulivoima ja aurinkovoima tarkoittavat sitä, ettei tuotantoa voi tai kannata säätää niin joustavasti kuin aiemmin.”

Muutos tekee kuluttajasta entistä aktiivisemman osapuolen sähkömarkkinoilla. On mielenkiintoista, miten kaikki tehdään mahdolliseksi ja miten erilaiset ratkaisut vaikuttavat välillisesti muihin.

”Miten tätä kaikkea hallitaan? Käyttäjällä voi olla sähkön omatuotantoa ja varastointia sekä erilaisia joustavia sähkökuormia. Eli kuormien ja varastojen käyttöä voidaan ohjata esimerkiksi sähkön tuntihintojen perusteella tai hallita kiinteistön tehoja”, Kortetmäki pohtii.