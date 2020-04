Helsingin Kämp-korttelissa korjataan 1800-luvun lopun arvotaloa

Kiinteistö oy Merkurius sijaitsee samassa korttelissa Pohjois-Esplanadin varrella Helsingissä kuin aikoinaan legendaarinen hotelli Kämp ja se myös valmistui samoihin aikoihin vuonna 1890. Toisin kuin Theoror Höijerin suunnittelema Kämp, Merkurius peruskorjataan. Alkuperäinen Kämp purettiin jo vuonna 1966 ja tilalle tuli vuonna 1969 osittainen kopio vanhasta.

Meneillään olevassa peruskorjauksessa Merkuriuksen tiloista tulee muuntojoustavia monitilatoimistoja, jotka ovat vaihdettavissa tarpeen mukaan myös koppikonttoreiksi.

Käynnissä olevan työmaan lähinaapurina toimii viiden tähden hotelli Kämp. Hotellitoiminnan häiriöttömyys on ollut yksi keskeisistä viime syksynä käynnistyneen työmaan toimintaan vaikuttavista seikoista.

”Hyvin pojat ovat työmaalla homman tältäkin osin hoitaneet, kun ottaa huomioon, ettei työmaalta kantautuvia ääniä voi kokonaan välttää”, kiinteistön omistavan Ilmarisen rakennuttajapäällikkö Hannu Keinänen sanoo.

Hotellitoiminnan lisäksi on luonnollisesti otettava huomioon ydinkeskustan liikenne ja työmaan lähellä liikkuvien ihmisten turvallisuus. Siksi tavaralogistiikka on keskitetty varhaisiin aamun tunteihin eikä aamukymmenen jälkeen kuormia saa työmaalle tuoda lainkaan.

”Kaikki tämä on meille työmaihin Helsingin keskustan vanhoissa kortteleissa tottuneina varsin tuttua. Silti tämä työmaa kuuluu kaikkein vaativimpiin, koska täällä on otettava huomioon samanaikaisesti sekä logistiikka ja minimoitu ympäristön häirintä että suojelun vaatimukset ja vanhojen tekniikoiden ja materiaalien tuntemus. Tässä tarvitaan ongelmanratkaisukykyä enemmän kuin tavanomaisessa rakentamisessa”, Rakennus oy Antti J. Aholan vastaava työnjohtaja Tommi Oksa sanoo.

Hirsivälipohjia ja arvo-ovia

Oksa kertoo talon vanhojen rakenteiden olevan ”yllättävän hyvässä” kunnossa, mitä hän pitää osoituksena tekijöidensä terveestä ammattiylpeydestä.

”Selvästi on haluttu tehdä hyvää työtä, mikä pätee myös suunnitteluun. Välipohjien hirsipalkit ovat enimmäkseen hyvässä kunnossa myös kantavien seinien ja puurakenteen liitoskohdissa, jollaiset monissa vanhoissa taloissa ovat lahonneet pilalle. Nippu 1800-luvun lopun Hufvudstadsbladeteja ja Hesareitakin oli säilynyt välipohjassa hyvässä kunnossa”, Oksa kertoo.

Osa vanhoista 30 senttimetriä korkeista hirsistä on silti syytä vaihtaa uusiin puurakenneosiin, vastaavan korkuisiin kertopuupalkkeihin. Lisäksi kaikki välipohjien orgaaninen aines poistetaan.

Koska kyseessä on projektinjohtourakka, rakennesuunnittelun yksityiskohdat ovat edenneet sitä mukaa kun työmaalla on voitu tehdä havaintoja vanhojen rakenteiden kunnosta ja todellisista mitoista. Tässä on ollut suureksi hyödyksi Congrid-dokumentaatio, jossa valokuva on yhdistetty täsmälliseen sijaintitietoon. Näin havainnot on saatu välittömästi osaksi koko ajan tarkentuvaa rakennesuunnittelua.

Sanansa sanottavana eri yksityiskohtiin on myös Helsingin kaupunginmuseolla, jonka kannanottojen mukaisesti on tehty ratkaisuja siitä, mitä kaikkea tulee säilyttää ja mitä voidaan purkaa. Tätä, kuten myös pääsuunnittelijan työtä, on helpottanut kohteesta tehty rakennushistoriallinen selvitys.

”Selim A. Lindqvistin ja Elia Heikelin suunnittelema, vuonna 1890 valmistunut liiketalo on rakennushistoriallisesti merkittävä. Alimpien kerrosten suuret näyteikkunat ja valurautapylväät olivat Suomessa uutta ja näyttivät suuntaa 1900-luvun liikerakentamiselle. Uusrenessanssityyli näkyy paitsi julkisivussa myös porrashuoneissa. Myös sisätilojen kattolistat ja muutama alkuperäinen peiliovi ovat arvokkaita yksityiskohtia”, kertoo pääsuunnittelijana hankkeessa toimiva arkkitehti Timo Jeskanen Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit oy:stä.

Rakennuksen erikoisuuksiin kuuluvat myös porrashuoneiden 27 tammista huoneisto-ovea. Vanhan pihaoven yksityiskohtia mukaillen valmistetut peiliovet korvaavat 1990-luvulla asennetut teräslasiset ovet. Tammioviin palaamisen ehtona kuitenkin oli se, että niiden palotekniset ominaisuudet piti osoittaa riittäviksi, mikä vaati erillisen paloteknisen hyväksynnän, koska tällaisilla ovilla ei ole valmista paloluokkaa.

Talotekniikka uusiksi

Tälläkään työmaalla ei ole vältytty siltä ikuisuuspulmalta, miten saada nykyaikainen talotekniikka mahtumaan vanhoihin rakennuksiin huonekorkeudesta liikaa tinkimättä. Kun samalla on tarvetta tehdä tiloista mahdollisimman muuntojoustavia, tehtävä ei ainakaan helpotu. Näkemyksellisen suunnittelun avulla ongelma on kuitenkin ratkaistavissa. Talotekniikan pystyhormit sijaitsevat kahden sydänmuurin välisellä alueella, jolloin ne eivät pilko päätiloja.

”Talotekniikan suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu se, että suurehkot avotoimistotilat voidaan jatkossa jakaa väliseinillä pienempiin tiloihin ilman taloteknisiä muutostöitä. Lisäksi on varauduttu siihen trendiin, että ravintoloiden määrä liiketiloissa kasvaa jatkuvasti. Toimistokerrosten läpi on vedetty ylös iv-konehuoneeseen kanavavaraukset palvelemaan jatkossa kahteen alimpaan kerrokseen sijoitettavia ravintoloita”, sanoo kohteen lvia-suunnittelun projektipäällikkö Jesse Paakkari Ramboll Finland oy:stä.

Työmaa on melko tarkkaan puolivälissä, ja kaikki talotekniset työt ovat käynnissä samanaikaisesti. Koko lvias-kokonaisuus sijoitetaan alakattoon rakennettavaan talotekniikkatilaan, jossa jokainen millimetri on tietomallinnuksen avulla törmäystarkastelun avulla optimoitu. Tila on tavallista enemmän kortilla, sillä ahtauteen on saatava mahtumaan sekä ilmanvaihtokanavat ja jäähdytysputket että arvorakennuksen palolta suojaamiseen luonnollisena osana kuuluvat sprinkleriputketkin.

”Sprinkleriurakka on pisimmällä, ja tuntumassa seuraavat iv- ja sähkötyöt ja oikeastaan koko talotekninen kokonaisuus”, Oksa sanoo.

Hän kertoo, että työmaalla on noudatettu tarkasti Rakennusteollisuus RT:n hiljattain antamia ja myös tilaajan tähdentämiä ohjeita koronavirusriskin hallitsemiseksi. Kiinteistö oy Merkuriuksen kaltaisella isolla työmaalla on hänen mukaansa hieman helpompaa työskennellä erillään muista.

”Tämä yhdistettynä taukotilojen käytön porrastukseen ja siivouksen tehostamiseen helpottaa tämän vaikean tilanteen hallintaa. Itselleni ja muille kokouksiin osallistuville myös Teams-palaverit tulevat tutuiksi.”