Kruunuvuorenrantaan rakennetaan kimppakämppiä aikuisille

Helsingin Kruunuvuorenrannassa on kännistynyt A-Kruunun ensimmäisen ryhmävuokrauskohteen rakentaminen. Ryhmävuokrauskohde on uudenlainen yhteisöllisen asumisen muoto, eräänlainen aikuisten kimppakämppä.

A-Kruunun toimitusjohtaja Jari Mäkimattilan mukaan yhtiö alkoi kehitellä konseptia vuonna 2015. Idean taustalla oli havainto siitä, että vaikka moni yksinasuva haluaa asua yksiössä, osa kaipaa yhteisöllisempää asumista.

Siksi Kruunuvuorenrantaan nyt rakennettavissa kahdessa asuinkerrostalossa on tavallisten asuntojen lisäksi yhteensä kuusi ryhmävuokrausasuntoa, joista jokaiseen tulee neljä asukasta. Asukkaiden kanssa solmitaan omat vuokrasopimukset.

Asuntoja voi hakea ryhmänä tai sitten A-Kruunu etsii toisilleen sopivat kämppikset. A-Kruunu uskoo, että uudet yhteisasunnot vetoavat paitsi nuoriin, myös senioreihin.

Ryh­mä­vuok­raus­kon­sep­ti poh­jau­tuu ny­kyai­kai­seen yh­tei­söa­su­mi­seen, jossa yhdistyvät yksityinen asuminen ja sosiaalinen kanssakäyminen. Konseptin kehittämistä on viety eteenpäin yhteistyössä Aran kanssa.

Asunnot on suunniteltu yhteisöasumiseen

Kruunuvuorenranta on ollut pitkä projekti A-Kruunulle. Sen jälkeen kun yhtiö sai tontin, korttelin rakentamiseen tuli vuoden viive.

”Nyt meillä on sopimus Lujatalon kanssa, ja rakennuslupa myönnetty”, Mäkimattila iloitsee.

Hankkeen pääsuunnittelijana toimii arkkitehti Tiina Päivilä-Kari Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallista. Yhteisasuminen on otettu huomioon asuntojen suunnittelussa alusta alkaen.

Huoneet suunniteltiin erilleen toisistaan. Näin asunnossa voi olla monta samanaikaista toimintoa eivätkä toiminnot häiritse toisiaan. Keittiö esimerkiksi erotettiin olohuoneesta lasipariovilla, jotta kokkailu ei häiritsisi television katsojia tai toisin päin.

Keittiöt ovat myös tavanomaista suurempia, joten siellä voi kokata monta kokkia yhtä aikaa.

Lisäksi kaikkiin asuinhuoneisiin haluttiin varmistaa yksityisempi kulku, jotta kenenkään huoneeseen ei mennä sisään esimerkiksi suoraan olohuoneesta.

Yhteisöasuminen on halvempaa

Mäkimattilan mukaan ryhmävuokrauskonsepti vähentää tarvetta rakentaa yksiöitä. Samalla rakennuskustannukset laskevat, koska kalliiden kylpyhuonetilojen ja keittiöiden määrä vähenee.

Kruunuvuorenrannan ryhmävuokrausasunnoista tulee myös asukkaille halvempia. Mäkimattila painottaa kuitenkin, että kysymys ei ole ensisijaisesti rahasta.

”Asunnoissa on halvempi vuokra ja niin pitää tietysti ollakin, mutta meidän ajatuksemme on, että ryhmävuokrausasunto on ennen kaikkea sosiaalisesti ja tilallisesti rikkaampi asumismuoto. Ja saahan asukas käytännössä enemmän tilaakin kimppakämpässä”, hän sanoo.

Kruunuvuorenrannan kohde valmistuu syksyllä 2021. A-Kruunu suunnittelee vastaavan rakentamista Helsingin Jätkäsaareen. Sinne voisi Mäkimattilan mukaan tulla jopa enemmän ryhmävuokrausasuntoja kuin Kruunuvuorenrannan pilottikohteeseen.

Itse asiassa Mäkimattilalle sopisi hyvin, että vastaavia kimppakämppiä olisi tulevaisuudessa useammassakin A-Kruunun kohteessa, varsinkin niissä jotka sijaitsevat Helsingin hyvillä paikoilla. Hän sanoo kuitenkin, että he haluavat edetä uuden konseptin kanssa varovaisesti.