Avi kielsi kiinteistönvälittäjän toiminnan määräajaksi

Avin tiedotteen mukaan Asunto Björndahl Oy:n kiinteistönvälitystoiminta on kielletty 7 vuorokauden ajaksi. Kielto tulee voimaan 18.5.2020.

Toimintakielto perustuu kiinteistönvälityksestä annettujen säännösten ja hyvän välitystavan vastaisesta toiminnasta.

Toimintakielto koskee kaikkia Asunto Björndahl Oy:n toimipisteitä Kokkolassa, Pietarsaaressa, Vaasassa, Kannuksessa, Ylivieskassa ja Kristiinankaupungissa.

Kiellon aikana välitysliike tai sen palveluksessa työskentelevät eivät saa hoitaa minkäänlaisia välitystehtäviä tai markkinoida välityspalveluita.

Aluehallintoviraston antaman kiellon perusteena on kiinteistönvälityksestä annettujen säännösten ja hyvän välitystavan vastainen toiminta.

Tiedotteen mukaan välitysliike on välittänyt kohdetta ilman voimassaolevaa toimeksiantosopimusta, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa sekä toiminut tarjousmenettelyn osalta hyvän välitystavan vastaisesti. Lisäksi aluehallintovirasto havaitsi välitysliikkeen toiminnassa muita puutteita ja laiminlyöntejä.

Aluehallintovirasto huomioi ratkaisuharkinnassaan myös Asunto Björndahl Oy:lle annetut aiemmat seuraamukset.

Aluehallintovirasto on antanut välitysliikkeelle varoitukset vuosina 2018 ja 2019. Lisäksi virasto on ohjannut välitysliikettä useita kertoja noudattamaan lakia ja hyvää välitystapaa, koska sen toiminnassa on havaittu puutteita. Vuonna 2015 Asunto Björndahl Oy:n toiminta kiellettiin osittain määräajaksi.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto seuraa toimintakiellon aikana, noudattaako välitysliike annettua kieltoa.

Päätös ei ole lainvoimainen.