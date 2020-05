Korona osuu kovaa Vantaan talouteen – rakentamisen investoinneiksi kaavaillaan 74,5 miljoonaa euroa

Vantaan vuoden 2021 talousarvion valmistelun pohjaksi laadittu kehys perustuu epävarmoihin tietoihin koronan vaikutuksista: verotulojen kehityksestä, valtion tuesta kunnille ja työllisyydestä. Kehys tehdään niin sanottuna teknisenä kehyksenä, jossa ei vielä ole ennakoitu kaikkia tulevia tuloja ja menoja.

Vantaan nykyinen tuloveroprosentti 19 on kehyksen pohjana koko taloussuunnittelukauden. Samoin nykyiset kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan. Verotuloennusteissa on käytetty ennusteena kahdeksan prosentin bkt-laskua vuonna 2020.

Vuotta 2019 on yleisesti pidetty kuntatalouden ns. mustana vuotena verotulovajeen ja kuntatalouden heikon tuloksen takia. Koronakriisi tulee vuonna 2020 vaikuttamaan vielä näiden kuntatalouden rakenteellisten ongelmien päälle.

Vantaan työllisyys ehti nousta yli valtakunnallisen tavoitteen 77 prosenttiin. Maaliskuussa alkoi romahdus, ja työttömyys Vantaalla on jo yli 20 prosenttia.

”Teemme ensi vuoden talouden kehystä etuajassa muihin kaupunkeihin verrattuna. Näissä epävarmoissa oloissa taloutta joudutaan tarkastelemaan normaalia useammin. Siksi käynnistimme tulvaisuuden suunnittelun ajoissa”, kaupunginjohtaja Ritva Viljanen toteaa kaupungin tiedotteessa.

”Meillä on vielä aikaa reagoida muutoksiin ennen budjetin vahvistamista marraskuussa.”

Investoinnit vuoden 2020 tasolla

Investointien määrä mitoitetaan kaupungin taloudellisen kestokyvyn tasolle ja investoinnit pidetään vuodet 2021-2022 vuoden 2020 tasolla. Investoinnit ovat yhteensä 147 miljoonaa euroa, josta käytetään 74,5 rakentamiseen, 34 julkiseen käyttöomaisuuteen ja 6 ratikan suunnitteluun.

Kaupungin investointiohjelma tarkentuu syksyn talousarviokäsittelyyn mennessä.

Maanmyyntivoittojen toteutuminen on epävarmaa, tämän hetken arvion mukaan jäädään 20 miljoonaan euroon. Koronatilanteen vaikutus joukkoliikenteeseen on epävarmaa. Ennusteessa on huomioitu kuntaosuuden kasvu 12 miljoonalla eurolla. Koronasta aiheutuneet vuokrahyvitykset arviolta ovat noin 300 000 euroa.

”Jatkamme talouden kehittymisen seurantaa. Erityisen odottavaisia olemme valtion lisätalousarvion vaikutuksista kuluvaan vuoteen ja budjettiriihen linjauksista ensi vuotta koskien. Lopullisen budjettiehdotukseni julkaisen lokakuussa, toivottavasti silloin valoisamman ennusteen pohjalta”, Viljanen arvioi.

Kaupunginhallitus käsittelee kehystä ensi maanantain kokouksessaan.