Lahden Hennalan infra uusitaan STk-urakkana

Lahden Hennalan kasarmialueen katusuunnitelmat ovat valmistuneet ja asetettu nähtäville.

Rakennustöiden urakkamuodoksi on valittu STk-urakka eli perinteiseen suunnittele ja toteuta -malliin on lisätty etenkin valtion allianssimallissa hyväksi todettu kehitysvaihe. Hennalassa on tarjolla kunnallistekninen työmaa, jossa rakennetaan ja saneerataan katujen ohella vesihuoltoverkostoa sekä sähkö-, kaukolämpö ja tietoliikenneverkkoja.

Alue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja se on vaikuttanut myös katujen suunnitteluun. Esimerkiksi kadunvarren kujannepuut pyritään säilyttämään ja huonokuntoiset puut uusitaan. Alueelle ei tule erikoisia kivetyksiä, vaan yleisilme säilyy nykyisen kaltaisena. Vanha varuskuntaympäristö otetaan huomioon mm. valaisimien ja kalusteiden valinnassa.

Hennalan kasarmialueen ja Ulaaninkadun väliin on kaavoitettu uusi kerrostaloalue noin 1300 asukkaalle. Tontit omistaa Senaatti-kiinteistöt ja osa tonteista siirtyy kaupungille maankäyttösopimuksen mukaisesti. Kokonaisuudessaan alueen rakentaminen kestää useita vuosia.

Hennalan kasarmi tyhjeni vuoden 2014 lopussa. Valtio on myynyt alueen rakennukset pääosin yrityksille ja yksityishenkilöille. Uudet omistajat ovat muuttaneet rakennuksia asunto-, toimitila- ja varastokäyttöön. Katu- ja puistoalueet ovat kaupungin omistuksessa ja hoidossa.