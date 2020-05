Peab nousi yhdessä yössä ykköseksi päällystyksessä

Suomessa ruotsalaisyhtiö nousi kaupan myötä käytännössä yhdessä yössä nollasta markkinajohtajaksi tienpäällystystöissä.

Koko ostetusta liiketoiminnasta vastaa nyt Peab Industri, jonka alla päällystystöitä tekee Peab Asfalt ja kiviainestoimintaa Swerock.

YIT:n viime vuoden tilinpäätöksessä nyt myytyjen päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen liikevaihto oli 540 miljoonaa euroa. Kaupassa Peab sai liiketoimintaa niin Suomesta, Ruotsista, Norjasta kuin Tanskastakin. Omistajaa vaihtoi kaikkiaan 63 asfalttiasemaa ja noin 200 kiviaineksen ottoaluetta. Asfalttiasemista 34 sijaitsee Suomessa ja kiviaineksen ottoalueista peräti 169.

Tanskassa Peabilla ei ollut lainkaan liiketoimintaa ennen nyt tehtyä kauppaa eikä Suomessakaan päällystysliiketoimintaa. ”Tämä yrityskauppa antaa meille mahdollisuuden päästä näille markkinoille”, Peab Asfalt ab:n toimitusjohtaja Håkan Jacobsson sanoo Rakennuslehdelle.

”Näemme paljon mahdollisuuksia päällystysliiketoiminnassa Suomessa. Pohjoismaiden alueelta löytyy synergiaa. Panostamme vahvasti kehittämiseen ja innovointiin. Se on hyvin tärkeää. Pohjoismaissa on suuri tarve kehittää infrastruktuuria, ja siten päällystys- ja kiviainesliiketoimintoja tarvitaan”, Jacobsson jatkaa.

Swerock ab:n toimitusjohtaja Håkan Wifvesson puolestaan perustelee kauppaa muun muassa panostuksella paikalliseen läsnäoloon.

Peabin päällystys- ja kiviainesliiketoiminta Suomessa Noin 1000 työntekijää

34 asfalttiasemaa

Noin 170 kiviaineksen ottoaluetta

Päällystää tänä vuonna yli 1500 kilometriä

Valtion tienpäällystystöissä markkinaykkönen 51 prosentin osuudella

”Yrityskauppa on tärkeä askel tavoitteeseemme vahvistaa paikallista läsnäoloa ja kehittää toimintaamme kohti paikallista yhteiskuntarakentamista. Siten hallitsemme paremmin rakentamisprosessia sekä voimme kehittää uusia tuotteita ja verkostoja vastaamaan asiakkaidemme kestävien tuotteiden tarpeisiin”, Wifvesson kertoo.

Kaupassa Peabille siirtyi YIT:ltä yhteensä noin 1700 työntekijää, joista Suomessa työskentelee noin 1000.

”Saamme paljon uusia työntekijöitä, joilla on korkea osaamistaso. Tiedämme jo nyt, että ostamamme yhtiö tekee joitakin asioita paremmin kuin me, ja me teemme todennäköisesti joitakin asioita paremmin kuin he. Joten yritämme muodostaa hyvän tiimin ja ottaa käyttöön parhaat toimintatavat molemmista yhtiöistä. Olemme myös melko varmoja, että meiltä löytyy synergioita”, Wifvesson kehaisee.

Bitumin hinnanlasku sataa asiakkaan laariin

Bitumin hinta on laskenut viime aikoina voimakkaasti Suomessa öljyn hinnanlaskun vanavedessä. Jacobsson vahvistaa, että bitumin raju hinnanlasku on ollut nähtävissä myös Ruotsissa ja maailmanlaajuisestikin. Hänen mukaansa bitumin hinnanlasku ei kuitenkaan kasvata yrityksen voittomarginaalia asfalttitonnilta. Toki yhtiökin voi hyötyä siitä siten, että asfaltoinnin määrä voi vähän kasvaa.

”Meidän pitää tehdä jokaisesta projektista tarjous. Samoin tekevät kaikki muutkin yhtiöt. Siten halvempi hinta hyödyttää asiakkaita. He saavat nyt enemmän asfalttia samalla rahalla, mutta meidän kannattavuutemme ei parane”, Jacobsson sanoo.

Kenties halpa asfaltti vaikuttaa ainakin osin sen taustalla, että Väylävirasto ilmoitti huhtikuussa, että Suomessa päällystetään maanteitä tänä vuonna yli tuplasti viime vuoteen verrattuna. Tänä vuonna uuden päällysteen saa arviolta noin 4000 kilometriä maantietä, kun viime vuonna päällystettiin vain noin 1700 kilometriä. Toki viime vuoden päällystysvolyymi oli historiallisen alhainen.

Väyläviraston mukaan sen ja ely-keskusten eli käytännössä valtion tienpäällystystyömailla suurin eli peräti 51 prosentin markkinaosuus on tällä hetkellä Peab Asfaltilla. Valtion investointihankkeiden päällystystyöt eivät kuitenkaan sisälly näihin lukuihin.

Koska Peabilla ei siis aiemmin ollut lainkaan päällystysliiketoimintaa Suomessa, tuo markkinaosuus on periytynyt kokonaisuudessaan YIT:ltä.

Wifvesson ja Jacobsson eivät suostuneet kommentoimaan Rakennuslehdelle sitä, kuinka suuren tilauskannan Peab sai YIT:ltä yrityskaupan toteutuessa, koska ruotsalaisyhtiö ei ollut vielä haastattelua tehtäessä julkistanut alkuvuoden osavuosikatsaustaan. Se julkistettiin lehden painoon menon jälkeen keskiviikkona 6. toukokuuta.

YIT:n viime vuoden tilinpäätöksen mukaan sen päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen tilauskanta oli vuoden 2019 lopussa 168,6 miljoonaa euroa.

Peab Asfaltin ensimmäiset päällystystyömaat ovat alkaneet huhtikuussa eteläisimmässä Suomessa muun muassa Turussa, Porissa, Lahdessa ja pääkaupunkiseudulla. Toukokuussa yhtiön päällystyskausi käynnistyy toden teolla. Toukokuun loppuun mennessä yhtiöllä on käynnissä yli kolmekymmentä asfalttitehdasta ympäri Suomen. Yhtiö päällystää tänä kesänä yhteensä yli 1500 tiekilometriä teitä Suomessa.

Kierrätysasfaltin kestävyys on hyvä

Aiemmin huhtikuussa eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen (sdp) jätti kirjallisen kysymyksen asfaltin uusiokäytöstä Suomessa. Hän vaati selvitystä siitä, kuinka paljon vanhaa jyrsittyä asfalttia uusiokäytetään uudenveroisena, ja siitä, miten uusiokäyttö vaikuttaa päällysteen kestoon.

Jacobssonin mukaan Ruotsissa on käytetty kierrätysasfalttia erittäin hyvin tuloksin, ja hän uskoo, että myös Suomessa on vähintään yhtä hyvä tietämys sen käytöstä.

”Käytämme Ruotsissa asfaltissa noin 20 prosenttia kierrätettyä asfalttia, eikä ole epätavallista, että jopa 40–50 prosenttia on kierrätysasfalttia. Tiedän, että Suomessakin ollaan hyvin osaavia tässä asiassa. Tietenkin, jos käytämme 20, 40 tai jopa 50 prosenttia kierrätysasfalttia, niin laadun pitää olla silti sama. Meillä on erittäin hyvä teknologia sen tekemiseen”, hän sanoo.

”Meillä on valtiollinen asiakas, joka on erittäin innokas käyttämään kierrätysasfalttia nyt, kun ilmastonmuutoksesta keskustellaan niin paljon.”

Peab kertoi yrityskaupan yhteydessä haluavansa panostaa muun muassa ECO-Asfalttiin kaikissa toimintamaissaan. Sen tuotannossa asfalttiaseman polttoaineena käytetään elintarviketuotannon sivutuotteista valmistettua bioöljyä.

”Tuotteen laatu on yhtä hyvä, mutta se on paljon parempi ilmastolle. Säästämme ilmastoa ja käytämme vähemmän myös materiaaleja, kun hyödynnämme vielä kierrätysasfalttia”, Jacobsson sanoo.

Kiviainesten kierrätys kasvaa huomattavasti

Myös Swerockin puolella panostetaan kierrätysliiketoimintaan.

”Olemme Swerockissa Ruotsissa yrittäneet uusiokäyttää paljon materiaaleja ja myös löytää uusia tuotteita. Näemme, että jatkossa sekä kiviaineksen että asfaltin puolella tulee olemaan paljon suurempi osuus käytettyä materiaalia. Yritämme kehittää kierrätystä sekä Norjassa että Suomessa”, Wifvesson sanoo.

Hänen mukaansa Pohjoismaissa ollaan huomattavasti jäljessä etenkin Etelä-Euroopan maita kiviaineksen kierrätyksessä.

”Käsittääkseni Suomessa kierrätetään nyt vain muutama prosentti kiviaineksesta. Ruotsissa osuus on muutaman prosenttiyksikön suurempi. Tiedämme, että muissa Euroopan maissa asiakkaat vaativat tarjouspyynnöissään käyttämään 20–30 prosenttia kierrätettyä materiaalia. Arvelen, että se tulee Pohjoismaihinkin muutaman vuoden päästä.”

Wifvesson arvelee alkuperäisen kiviaineksen helpon saatavuuden Pohjoismaissa olevan suuri syy siihen, miksi täällä ollaan kiviainesten kierrättämisessä niin paljon perässä monia muita Euroopan maita. ”Uskon kuitenkin, että tulevaisuudessa valtio ja kunnat vaativat Pohjoismaissakin käyttämään enemmän kierrätettyä materiaalia.”

Peab vastusti YIT:n ja Lemminkäisen fuusiota

Ennen YIT:n ja Lemminkäisen reilun kahden vuoden takaista sulautumista Peabilla oli ollut vuosien ajan yli 10 prosentin omistusosuus Lemminkäisessä. Peab oli myös YIT:n mukaan ainoa Lemminkäisen osakkeenomistaja, joka vastusti YIT:n ja Lemminkäisen sulautumispäätöstä ja vaati omistamiensa osakkeiden lunastamista Lemminkäisen sulautumisesta päättäneessä yhtiökokouksessa.

Peab kuitenkin päätyi myymään omistamansa Lemminkäisen osakkeet Onvestin sijoitusyhtiölle lokakuussa 2017, jolloin YIT:n ja Lemminkäisen sulautuminen ei ollut vielä toteutunut.

Nyt omistajaa vaihtaneet YIT:n päällystys- ja kiviainesliiketoiminnot olivat suurelta osin Lemminkäisen peruja.

Wifvesson ja Jacobsson eivät halunneet nyt kommentoida sitä, oliko Peab käynyt aikoinaan Lemminkäisen kanssa neuvotteluja yhtiöiden mahdollisesta yhdistymisestä. He eivät myöskään halunneet ottaa kantaa, oliko nimenomaan päällystys- ja kiviainesliiketoiminta se, mikä Peabia alun perinkin kiinnosti Lemminkäisessä.