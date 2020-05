Tampere yrittää hillitä yksiöbuumia – lähes joka toinen valmistunut kerrostaloasunto oli yksiö viime vuonna

Tampere on kuvaava esimerkki viime vuosien asuntomarkkinoista. Asuntoja on rakennettu erittäin paljon sijoittajien vetämänä, ja samalla uusien asuntojen koko on kutistunut.

Auli Heinävä on katsonut buumia ja sen vaikutuksia aitiopaikalta. Viime vuosi oli ”hirvittävän kova”. Tampereelle valmistui 4122 asuntoa. Kerrostaloja niistä oli 90 prosenttia.

Vielä rajumpi tilastotieto on, että lähes puolet valmistuneista kerrostaloasunnoista oli yksiöitä. Yksiöiden ja kaksioiden osuus oli 87 prosenttia.

Tämän vuoden valmistumisarvio on 3000 asuntoa.

Nykytilanne ei kaikin puolin miellytä Heinävää. Kaupungin tulisi yrittää pitää nuoria perheitä nykyistä monipuolisemmalla asuntotarjonnalla. Nyt joka toinen Tampereen yliopistossa opiskellut jättää kaupungin valmistumisensa jälkeen.

”Asuntotuotanto on liian yksipuolista, on päässyt syntymään pienten asuntojen keskittymiä ja liian yksipuolisia asuntojakaumia.”

Kaupunki on jo reagoinut yksiöbuumiin. Rakentajilta on edellytetty monipuolista asuntojakaumaa kahdessa yhtiömuotoisten asuntotonttien jaossa.

”Sekä alueella että taloissa tulee olla monipuolinen asuntojakauma niin, että osa asunnoista on perheasuntoja.”

Pieniä omakotitaloja

Kaupungin vetovoimaa muun muassa nuorten perheiden osalta pyritään parantamaan myös omakotitalojen lisäämisellä. Hakijamäärät kasvoivat, kun aiemman pisteytyksen sijaan pientalotontit arvotaan.

Yksi keino voisivat olla minikokoiset omakotitalot. Tontin hakijoille on lähetetty kysely siitä, minkä kokoiset talot heitä kiinnostaisivat. Jo rakennettujen tonttien omistajilta ja haltijoilta puolestaan tiedustellaan, olisiko heillä halua rakennuttaa tontille vielä minitalo vaikka omalle lapselle tai isovanhemmille. Tai myydä osa tontista ulkopuoliselle ostajalle.

Pienille omakotitaloille voisi olla kysyntää, sillä 83 prosenttia Tampereen kotitalouksista on korkeintaan kahden hengen talouksia ja joka toinen on yhden hengen kotitalous.

Tampereelle valmistui viime vuonna vain 204 omakotitaloa.

Heinävän työ käsittää niin asumisen ja asuntopolitiikan kehittämistä kuin kaupungin palvelukiinteistöjen investointeihin liittyviä tehtäviä. Valmistelussa on muun muassa seudun asuntopoliittinen ohjelma ja osallistuminen suunnitelman laatimiseen, jolla pyritään kohti hiilineutraalia Tamperetta vuonna 2030.

Hän opiskelee työn ohessa palvelumuotoilua. Se antaa perspektiiviä myös asuntoasioihin. Kotitalouksille pitäisi hänen mielestään pystyä tarjoamaan tarpeen mukaisia, erilaisia asumisen palvelupaketteja ja asuntojen pitäisi olla helpommin muunneltavia.

Omistusasunnon vaihtamisen tulisi Heinävän mielestä olla nykyistä halvempaa ja joustavampaa. Omistusasuntojen rinnalle tarvittaisiin myös uudenlaisia hallintamuotoja.

”Ylisuuri henkilökohtainen laina ei ole kaikille hyvä. Asumisoikeus- ja osuuskunta-asunnot voisivat olla monelle sopiva vaihtoehto. Eri sukupolvien olisi hyvä sekoittua asumisessa. Voisi olla erilaisia elämäntapaintiaanien kyliä, joissa olisi eri asumismuodon asuntoja.”

Tuetun asumisen pitäisi Heinävän mielestä toteutua mahdollisimman normaaleissa asunnoissa muun elämän keskellä.

Lääke korkeisiin asuntohintoihin

Heinävällä on parannusehdotus asumisen kalleuteen: omistusaravat. Niiden rakentaminen lopetettiin kaksi vuosikymmentä sitten. Nämä hintasäännellyt asunnot olivat väylä päästä kohtuuhinnalla omistusasuntoon.

Auli Heinävä Syntynyt vuonna 1963

Arkkitehti, Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta 1989

Tampereen kaupungin asunto- ja kehityspäällikkö 2017–

Tampereen kaupungin asuntojohtaja 2012–2017

Tampereen Vuoreksen aluehankkeen projektipäällikkö 2010–2011

Seutuarkkitehti Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymässä 2007–2010

Konsulttitehtäviä FCG oy:ssä, Kangasalan kunnassa ja Tampereen kaupungilla 1989–2007

Ara-asuntojen rakennuskustannukset ovat Tampereella vain 3000 euron kahta puolta neliöltä, ja välillä selvästi vähemmänkin. Ero omistusasuntojen hintoihin on huima.

”Rakennusliikkeet pystyvät toimimaan voitollisesti Ara-tuotannossakin. Jos kohtuuhintainen asuminen olisi ihmisten perusoikeus, tarjolla pitäisi olla urakkakilpailuihin perustuvia omistusasuntoja. Asunto-osakeyhtiö on valmistumisen jälkeen voittoa tuottamaton organisaatio, mutta rakennusaikana perustajaurakoitsija tavoittelee sillä luonnollisesti voittoa”, Heinävä sanoo.

”Asuminen luovutettiin 1990-luvun jälkeen isolta osin markkinoiden varaan. Esimerkiksi Itävallassa rakennetaan runsaasti laatu- ja kustannusohjattuja asuntoja. Meillä asuminen määrittää, minkä muiden unelmien toteuttamiseen rahat riittävät.”

Kolme kysymystä Auli Heinävälle:

1. Miten koronavirus vaikuttaa asuntomarkkinoihin?

”Gryndi voi notkahtaa ja Ara-tuotanto kasvaa. Nuorten perheiden halu sitoa itsensä asuntoihin ja asuntolainaan voi pienentyä. Korona voi myös muuttaa suomalaisten tottumuksia ja mieltymyksiä. Halpalentoihin perustuvalla matkustamisella ei ole tulevaisuutta. Innoittavia asioita odotetaan nykyistä enemmän omasta lähiympäristöstä. Myös hyvin pienet asunnot näyttäytyvät uudessa valossa.”

2. Miten ratikka vaikuttaa Tampereen markkinoihin?

”Kaupunki kaavoittaa runsaasti ratikkareittien varteen. Asukkaat haluavat hakeutua tehokkaan joukkoliikenteen varrelle. Sekä asuntojen että maan hinta on noussut näillä alueilla. Myös kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon syntymistä raitiotien läheisyyteen edistetään.”

3. Mitä teet vapaa-aikana?

”Asun paritalossa Kangasalla. Harrastan liikuntaa, pihanhoitoa, valokuvaamista ja lukemista. Meillä on kaksi koiraa, joita tytär käyttää näyttelyissä.”