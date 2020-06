Fira rakentaa Avaralle 180 asunnon kohteen Espooseen

Rakennusliike Fira rakentaa Avara Residential Fund II -rahastolle kaksi erillistä asunto-osakeyhtiötä, joissa molemmissa on kaksi taloa. Avara investoi hankkeeseen 40 miljoonaa euroa. Valtaosa noin 180 asunnosta on kolmioita, vajaa kolmannes kaksioita ja joka viides asunto on yksiö.

Espoon Suvelan lähiöalue on rakennettu 1970-luvulla. Asemakaava-alueelle on tehty muutos vuonna 2016. Espoon kaupungin tavoitteena on alueen asuinkerrostalokortteleiden kokonaisvaltainen uudistaminen ja merkittävä täydennysrakentaminen. Samalla monipuolistetaan alueen asuntokantaa ja hallintamuotoja.

Avara perusti viime vuonna jo toisen vapaarahoitteisen asuinkiinteistörahaston vastaamaan asumisen ja erityisesti vuokra-asumisen tarpeeseen. Puolen miljardin euron suuruista salkkua varten tavoitellaan 200 miljoonan euron pääomia ammattimaisilta sijoittajilta niin kotimaasta kuin ulkomailta. Tarkoitusta varten on jo noin 40 miljoonan euron sijoitussitoumukset olemassa. Rahaston tavoitteena on rakentaa kasvukeskuksiin yli 2000 asuntoa.

”Nyt tehdyllä päätöksellä nostamme investointien määrän vasta muutaman kuukauden käynnissä olleessa rahastossa jo 100 miljoonaan euroon. Kaikkiaan Avaran rahastot käynnistävät tänä vuonna yli 600 uuden asunnon rakentamisen, mikä tekee meistä yhden suurimmista vuokra-asuntojen toteuttajista Suomessa”, Avaran liiketoiminta- ja kiinteistökehitysjohtaja Tuomas Rantsi sanoo tiedotteessa.