Kasvu Openin potentiaalisimmat puurakentamisen kasvuyritykset valittiin

Puurakentamisen kasvupolun kaksi potentiaalisinta kasvuyritystä ovat jyväskyläläinen JVR-Rakenne oy sekä jokioislainen FM-Haus oy. Tuomariston arviointi- ja valintakriteerit potentiaalisimpien yritysten valintaan olivat: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt. Kriteerit ovat samat kaikilla Kasvu Openin kasvupoluilla.

JVR-Rakenne rakentaa puukerrostaloja rakennuttajille yhdessä yhteistyökumppaneidensa avulla avaimet käteen -periaatteella. Tuomariston mukaan yrityksen markkinapotentiaali puurakentamisen kasvulle on erittäin hyvä. Vaikutuksen tekivät vahvat näytöt puukerrostalojen toteutuksesta ja nopeasta liikevaihdon kasvusta sekä visio kehittää puurakentamisen tarjoamaa. Yrityksellä on hyvä meininki ja edellytykset nousta yhdeksi Suomen johtavista puukerrostalojen ratkaisutarjoajista.

FM-Haus on vuonna 1996 perustettu innovatiivinen perheyritys, joka valmistaa puusta muuntojoustavia tiloja asiakkaan tarpeisiin. Rakennukset valmistetaan valmiiksi Jokioisilla tehtaalla ja kuljetetaan paikalleen. Yrityksen missiona on lopettaa kertakäyttörakentaminen. Tuomaristo arvosti vahvoja näyttöjä liiketoiminnan kasvattamisesta, tervettä uteliaisuutta ja kasvuhalua. Yrityksellä on kykyä tunnistaa kehityskohteet ja kuunnella neuvoja. Lisäksi yritys hakee kasvua uusien asiakassegmenttien kautta, ja sille on syntymässä arvokas brändi.

Puurakentamisen kasvupolun tuomaristoon kuuluivat ympäristöministeriön Petri Heino, Jwoodin Jouni Liimatainen, Kauhajoen kaupungin Linda Leinonen, Largo Capitalin Seppo Sneck sekä Puutuoteteollisuus ry:n Matti Mikkola.

Puurakentamisen kasvupolulla mukana ovat kumppaneina seutukaupungit, ympäristöministeriö, Etelä-Pohjanmaan Liitto ja Kauhajoen kaupunki.

Kasvupolun maksuttomaan sparraukseen osallistuivat myös Aalto Haitek oy, CLT-Plant oy, CNC-Siponen oy, Hämeenkyrön Ikkunatehdas oy, OT-Con oy, ProModules oy, Restart oy, Siparila oy, Suomen Puukerrostalot oy sekä Timber Bros oy.