Lisäbudjetin rahat voivat nostaa Ara-aloitukset jopa 10000 asuntoon

Viime vuonna notkahtanut Ara-tuotanto on roimassa kasvussa. Tammi-toukokuussa on aloitettu 3850 Ara-asunnon rakentaminen. Se on 63 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuonna 2019 aloitettiin noin 7800 Ara-asuntoa, kun määrä edellisvuonna oli noin 800 asuntoa isompi.

Eniten on tänä vuonna kasvanut erityisryhmien ja asumisoikeusasuntojen aloitukset. Sen sijaan normaalien pitkän korkotuen vuokra-asuntojen määrä on lisääntynyt vain vähän.

Hallitus päätti lisätä Ara-tuotannon korkotukivaltuutta 340 miljoonalla eurolla tuoreessa lisäbudjetissa. Päätös oli tärkeä, sillä vilkkaan aloitustahdin takia valtuus olisi loppunut ensi syksynä kesken.

Asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola arvioi, että nyt rahat riittävät 9000-10000 Ara-asunnon aloittamiseen tänä vuonna.

Lisärahatkaan eivät riitä vielä Ara-tuotannon kasvattamiseen niin paljon kuin hallitus ohjelmassaan linjasi. Tavoite on 10000 pitkällä korkotuella rakennettua asuntoa, mutta nyt kokonaislukemassa on mukana myös lyhyen korkotuen ja takauslainoituksen turvin rakennettavat asunnot.

Sopu pääkaupunkiseudun mal-sopimuksesta on keskeinen Ara-tuotantoa tukeva tekijä.