Pasilan Triplan naapurissa seisoo yli 100-vuotias arvokiinteistö tyhjänä – Sato ei ole päässyt aloittamaan peruskorjausta

Helsingin Pasilassa sijaitseva Toralinna on edelleen ilman asukkaita. Kiinteistön omistaja Sato irtisanoi asukkaiden vuokrasopimukset jo vuonna 2018. Silloin kerrottiin, että Toralinna peruskorjataan kauttaaltaan ja että remontti valmistuisi vuonna 2020.

Peruskorjausta ei ole kuitenkaan vielä aloitettu. Toralinnan ensimmäisten kerrosten ikkunat on peitetty lankuilla. Pihalla on kasapäin hylättyjä polkupyöriä telineissään. Hiekkalaatikkoon on jäänyt lasten lelut kuin asukkaat olisivat lähteneet vauhdilla.

Missään ei näy remonttia eikä työmiehiä. Tapahtuuko Toralinnassa mitään, Saton investoinneista ja asumisen liiketoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja Antti Aarnio?

”Kyllä siellä tapahtuu. Teemme koerakentamista kiinteistön eteläpäässä yhdessä porrashuoneessa”, Aarnio vastaa.

Sato testaa parasta aikaa kolmessa päällekkäisessä huoneistossa uutta korjaustekniikkaa, jonka tavoitteena on saada Toralinnan välipohjat tiivistettyä niin, että asuntojen terveellinen ja turvallinen sisäilma voidaan varmistaa.

Yli 100-vuotiaassa kiinteistössä on painovoimainen ilmanvaihto. Vuonna 1987 kiinteistöön tehty peruskorjaus johti kuitenkin vakaviin sisäilmaongelmiin asunnoissa.

Aarnion mukaan 1980-luvulla tehty peruskorjaus ei soveltunut Toralinnan kaltaiseen kiinteistöön vaan aiheutti ajan myötä isoja ongelmia, joita on nyt ryhdytty korjaamaan.

Koerakentaminen on nyt tehty, ja Aarnion mukaan kesän jälkeen sisäilman laadusta alkaa olla riittävästi mittausdataa, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä.

Jos menetelmä näyttää toimivan, Sato voi tehdä päätöksen peruskorjaamisen aloittamisesta vielä tämän vuoden puolella.

Jos mittaustulokset eivät ole toivotun kaltaiset, on mahdollista, että kiinteistö joudutaan purkamaan sisältä runkoon saakka.

Maanvuokrasopimuksesta nevotellaan Senaatin kanssa

Toralinnan tulevaan peruskorjaukseen liittyen Sato on neuvotellut maanvuokrasopimuksen jatkosta maanomistaja Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

Aarnio ei halua antaa arviota peruskorjauksen mahdollisesta hinnasta, mutta on selvää, että se tulee maksamaan miljoonia. Jotta Sato ryhtyisi miljoonaremonttiin, sen pitää saada varmuus siitä, että vuokrasopimus jatkuu riittävän pitkään.

Aarnion mukaan yhtiö on käynyt neuvotteluja vuokrasopimuksen jatkosta Senaatin kanssa hyvässä hengessä.

Toralinna sijaitsee alueella, joka on entistä ratapihaa ja jonka maanomistajia ovat sekä Senaatti että Helsingin kaupunki. Alueella ei ole asemakaavaa. Lisäksi Toralinnan ja Veturitallien välissä sijaitsee kiskoja, joiden kohtalosta päättää Liikennevirasto.

Alue on isossa muutoksessa. Kaupunki hakee parasta aikaa ideoita Veturitallien kehittämiseen. Vanhat tallit on suojeltu. Arkkitehti Bruno Granholmin suunnittelemaa ja vuonna 1899 rakennettua Toralinnaa ei ole suojeltu, mutta Aarnion käsitys on, että ”se on listalla”.

Joka tapauksessa rakennus on arvokas ja se sijaitsee arvokkaalla paikalla. Trigonin tornitalot rakennetaan kadun toiselle puolen.

Se, että Toralinna on ollut tyhjänä pitkään, harmittaa myös Aarniota.

”Meillä kaikilla on tahto, että Toralinna pääsisi jatkamaan elämäänsä”, Aarnio sanoo.