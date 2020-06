QMG kasvaa jälleen yrityskaupoilla

Pietarsaarelainen ORS Service liittyy QMG-konserniin ja sen omistajat Stefan Björkman, Ole Cederberg ja Roger Sundstedt tulevat QMG-konsernin osakkaiksi. ORS Service jatkaa toimintaansa nykyisellä nimellään ja henkilöstöllään.

”Jatkamme palvelukonseptilla, jonka määritimme 16 vuotta sitten yritystä perustettaessa. Asiakaskuntamme edustaa monipuolisesti teollisuutta ja erilaisia toimitilakiinteistöjä”, ORS Servicen toimitusjohtaja Stefan Björkman kertoo.

”Uusi kauppa tuo meille hyvän lisäyksen valtakunnalliseen peittoon ja Pohjanmaalle kolmioon Kokkola-Seinäjoki-Vaasa”, QMG:n konsernijohtaja Kimmo Liukkonen sanoo.

Yrityskauppaan päättynyt prosessi alkoi noin puolitoista vuotta sitten ja koronapandemia laittoi kauppajärjestelyt hetkeksi aikalisälle. Alunperin kaupat piti tehdä jo maaliskuussa.

”Korona aiheutti pienen aikalisän, sillä halusimme nähdän puolin ja toisin, miten tilanne kehittyy. Hyvät yhtiöt pärjäävät huonossakin tilanteessa ja tämä oli siitä hyvä esimerkki. Jos aikalisää ei olisi otettu, se olisi ollut erikoinen signaali ostettavalle yhtiölle, joka olisi saattanut miettiä myynnin kannattavuutta ja erityisesti riskitietoisuutta. Riskianalyysit on tehtävä ja ilman taukoa olisi voinut näyttää siltä, että emme tunnista riskejä. Poikkeusaika ja korona tiivisti entisestään vuoropuheluamme”, Liukkonen jatkaa.

QMG jatkaa edelleen laajentumistaan ja käynnissä on parhaillaan useita yrityskauppaneuvotteluita.

”Palveluliiketoiminnan palveluvalikoiman täydentäminen olisi seuraavaksi vuorossa ja meillä on käynnissä useita neuvotteluita. Laajentumisen ansiosta saamme täydennettyä teknologiaosaamistamme palveluissa, mutta myös projektitoimintaa ja osana meitä uudet yrityksemme voivat olla tarjoamassa isompia monimutkaisia kohteita, joissa on useampia tekniikkalajeja.”

Liukkosen mukaan monen yrittäjän mielessä on myös keskittyminen liiketoimintaan, sillä osana konsernia tukipalvelut ja esimerkiksi erilaiset ilmoitusvelvollisuudet hoituvat emonyhtiön toimesta.

”Yrittäjät ovat tavallaan jo nähneet yrittäjyyden kokonaisuuden ja nyt he haluavat keskittyä vielä tiukemmin liiketoiminnan kehittämiseen.”

Tilanne normalisoituu koronan jälkeen

Koronavirus on aiheuttanut alueellisia eroja konserniyhtiöiden tilanteeseen, mutta Liukkosen mukaan konsernin yhtiöiden tilauskanta on hyvällä tasolla ja neuvotteluja uusista hankkeista käydään koko ajan.

”Syksyllä näkee mitkä neuvotelluista hankkeista lopulta lähtee liikkeelle vai onko alkamassa rakentamisen suhdannemuutos. Monella meidän konserniyhtiöistä on tilauskantaa pitkälle ensi vuoteen ja jopa koko ensi vuosi myytykin jo, mutta sitten on yhtiöitä, jotka tarvitsevat tilauksia jo ensi syksyksi. Projekteissa tilauskannan keskimääräinen pituus on noin puolisen vuotta.”

Huoltotoiminnassa palautuminen normaalitasolle on jo tapahtunut, mutta edelleenkään esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvien asuntoihin ei voida mennä normaaleille huoltokäynneille.

QMG-konserni on muutamassa vuodessa kasvanut Suomen kolmanneksi suurimmaksi talotekniikkayritykseksi. Yritysostoja aiotaan tehdä jatkossakin, ja kovassa kasvuvauhdissa paikallisuuden merkitys on keskiössä.

”Haluamme laajentaa verkostoamme koko maan kattavaksi ja tarjota palveluita paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Olemme usein todenneet, että talotekniikkaliiketoiminta on suuressa osin paikallista, joten meidän on oltava vahvoja kaikilla alueilla. Erityisesti meitä kiinnostavat alan kärkeä edustavat talotekniikan palveluyritykset”, QMG:n aluejohtaja Heikki Kiiskilä kertoo.