Tilannekuvahuone helpottaa konsernijohtajan paineita

Vahvasta teknologiakehityksestään tunnetun rakennuskonserni Fira Groupin käytössä on ollut viime syksystä lähtien tilannekuvahuone, jonka avulla voidaan seurata eri hankkeiden reaaliaikaista tilannetta numeroiden ja visualisointien avulla kuin Formula 1 -kilpailuissa konsanaan.

Lopullisen kehityssykäyksen hanke sai, kun konsernijohtaja Jussi Aho katseli keväällä 2019 Formula 1 -osakilpailua. Mercedes Benzin mestarikuljettaja Lewis Hamilton pyysi kesken kilvanajon kilpailuinsinööriään tarkistamaan tilanteen kuljettajan auton vasemmalta puolelta, koska siellä tuntui ”jotain”.

”Insinööri kuittasi tarkistavansa datan ja hetken kuluttua ilmoitti, että ei mitään ongelmaa, jatka vain täysillä eteenpäin. Datan avulla voitiin varmistaa, että kaikki oli kunnossa. Siitä lähti lopullisesti kypsymään myös ajatukseni omasta tiedolla johtamisen hankkeestamme. Henkilökunnalta oli tullut jo aikaisemmin ehdotus niin sanotun hermokeskuksen perustamisesta”, Aho kertoo.

Tiedon tärkeydestä ja merkityksestä Aho on toki puhunut voimakkain sanankääntein aiemminkin ja vienyt yhtiönsä mukaan moniin startup-yritysten tietointensiivisyyttä lisääviin hankkeisiin. Esimerkiksi Firan kehittämä Sitedrive on näistä hankkeista vain yksi esimerkki.

Muutaman vuoden kehityshanke

Rakennusprojektien suuri haaste on aina ollut se, että osapuolet eivät jaa yhteistä tilannekuvaa. Siksi alalla on tyypillisesti tullut yllätyksiä, kuten esimerkiksi aikataulujen venymisiä, budjettien ylityksiä ja laatuun liittyviä ongelmia. Pikkuhiljaa kumuloituviin ongelmiin ei ole pystytty vastaamaan ajoissa.

Tilannekuvaa on Firalla kokonaisuudessaan kehitelty muutaman vuoden ajan ja ensin yhtiön omaan käyttöön. Nyt sitä on pilotoitu ensimmäistä kertaa myös asiakkaan, Saton, kanssa. Jatkossa tarkoitus on tarjota palvelua muille asiakkaille sekä myös muille urakoitsijoille ja toimittajille.

”Olisihan se oikeasti kumma, jos me emme keräämämme datan kautta pystyisi kertomaan mitä missäkin tapahtuu. Näinhän tehdään jo esimerkiksi kiinteistöjen ylläpidossakin. Minusta tämä työmaiden etävalvonta ei ole kuitenkaan mitenkään kyttäämistä tai sellaista negatiivista valvomista vaan rakennustyömaiden ja kaikkien siihen osallistuvien palvelua ja auttamista.”

Johtamisen helpottuminen

Hankkeen monet eri tiedot kerätään eri järjestelmistä, muun muassa työmaalla käytössä olevasta Sitedrivestä. Tiedot on koottu tilannenäkymiin, jotka ovat käytössä netin yli halutuille osapuolille.

Lisäksi Firan pääkonttorilla on fyysinen Tilannehuone, joka on eräänlainen johtamis- ja tilannekuvakeskus. Siellä työskentelevä tiimi seuraa sieltä käsin tiettyjä sovittuja prosesseja ja mittareita ja raportoi niistä esimerkiksi työmaalle tai asiakkaalle.

”On melkein kiusallista sanoa se ääneen konsernijohtajana, että en tosiasiassa seuraa yhdenkään työmaan yksittäistä dataa, mutta tämän ansiosta tiedän, että meillä on yrityksessä oikeaa dynamiikkaa prosessien ja yhteisten toimintatapojen jatkuvaan parantamiseen”, Aho sanoo.

Hänen mukaansa johdon ei tarvitse olla olosuhteita katsomassa. Aho ei halua jättää tulkintaa sille, että konttorilla tai johdossa olisi ”viisaus” sillä yleensä hankkeiden ongelmat syntyvät ”ylävirrassa ja yläkerrassa” ja työmaat joutuvat selviytymään, vaikka onnistumisen edellytyksiä ei ole onnistuttu luomaan.

”Minä tiedän, että asiat ovat prosessien ja tiedon avulla ihmisillä hallinnassa. Tarkka tieto työmaiden kehittymisestä vie minulta tietynlaisen paineen tai tulpan pois. Kaikilla on sama tieto, ja sitä jaetaan roolipohjaisesti. Se nostaa kaikkien osapuolien luottamusta yhteistä toimintaa kohtaan ja tekee mahdolliseksi nopeamman palautteen vuoksi nopeamman oppimisen.”

Ahon mukaan visualisoitu tilannekuva auttaa huomaamaan poikkeamat ja puuttumaan niihin ajoissa. Tilannehuone pystyy tarjoamaan työmaille prosessitukea, jotta erityyppisiin häiriöihin päästään kiinni ajoissa.

Asiakkaalle ajantasainen tilannekuva voi merkitä esimerkiksi sitä, että se tietää, milloin liikehuoneistoja tai asuintiloja voidaan ryhtyä esittelemään, jolloin myynti ja vuokraus etenevät mahdollisimman rivakasti. Satoa on kiinnostanut esimerkiksi koronatilanteeseen liittyvä tilannekuva.

”Kaiken kokoamiseen tarvitaan sekä tietotekniikan, tuotantotalouden että rakennustekniikan insinöörejä, ja kaikkien pitää puhaltaa yhteen hiileen, jotta kokonaisvaltainen tilannekuva saadaan luotua. Meidän pitää hoksata myös oikeat tietolähteet. Korona-aikana olemme seuranneet esimerkiksi laatua, aikataulua, koronasairastavuutta, hankintoja ja ulkomaisen työvoiman saatavuutta.”

7 700 euroa päivässä

Aho puhuu mielellään yhtiön kehityksen taustalla olevista arvoista ja tavoitteista, rakentamisen työmaiden kulttuurin muutoksesta ja prosesseista. Fira haluaa olla edelläkävijä niin asiakaspalvelun kuin uusimpien teknologioidenkin saralla.

Kanttiakin löytyy, sillä yhtiön kehitystä on vauhdittanut sen hallituksessa esimerkiksi suomalainen palvelu- ja asiakassuhdemarkkinoinnin edelläkävijä, emeritusprofessori Christian Grönroos ja tämän vuoden alussa menehtynyt arvostettu työn tutkija Esko Kilpi.

”Heistä kumpikin puhui siitä, miten arvo syntyy ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Rakennustyömaalla virtauksen pitää olla sujuvaa, sillä töitä saattaa tehdä jopa 30 yritystä ja 80 ihmistä yhtä aikaa. Jos heillä ei ole yhteistä tilannekuvaa, miten ihmeessä johtaminen voidaan tehdä hyvin ja onnistua siinä”, Aho kysyy.

Aho vastaa hetken pohdittuaan itse omaan kysymykseensä.

”Vastaus tulee siitä, että tieto pitää saada yhteisesti näkyviin ja jaetuksi. Ja jotta siihen päästään, pitää olla prosessit kunnossa. Tiedon pitää olla luotettavaa ja sitä on haluttava käyttää, jotta kehitystä tapahtuu.”

Aho laskee, että kymmenen miljoonan euron hankkeessa yhden työpäivän arvo yritykselle on 7 700 euroa.

”Jos voimme laadukkaasti nopeuttaa työmaan aikataulua tavoittelemallamme 30 prosentilla tahtiajastuksen, digitaalisen ympäristön ja modulaarisen rakentamisen avulla, tuottavuuden kasvu on merkittävä.”

Länsimetrollakin oma tilannehuone

Myös länsimetron toisessa vaiheessa projektin johdon työkaluna on tilannehuone, joka tuottaa jatkuvasti reaaliaikaista tietoa hankkeen aikataulusta ja kustannuksista. Espoon Matinkylän ja Kivenlahden välille rakennettavan metrolinjan tilannehuoneen tavoitteena on myös selkeyttää viestintää kaikkien projektin kymmenien osapuolten välillä.

Julkisesti rahoitetun hankkeen tilannehuoneseurantaa on laajennettu muutamien sivu-urakoiden osalta myös länsimetron verkkosivuille.

Länsimetron tilannehuoneessa eli big roomissa koko projektin tilannekuvaa seurataan jatkuvasti päivittyviltä, suurikokoisilta digitaalisilta näytöiltä. Tilannehuone on ollut projektissa käytössä keväästä 2018 alkaen.

Länsimetro pitää sisällään yhteensä seitsemän osaprojektia eli viisi metroasemaa, varikon ja ratalinjan. Kaikkien edistymistä seurataan koko rakentamisen kaaren ajalta suunnittelusta, hankinnasta ja luvituksesta aina toteutukseen. Paitsi aikataulua, tilannehuoneessa seurataan liikennevaloin myös hankkeen kustannuksia, riskejä, laatuasioita, yhteistyön sujuvuutta ja työturvallisuutta.

Tilannehuoneen data on projektijohdon käytettävissä ajantasaista johtamista ja reagointia varten. Projektijohto kokoontuu tilannehuoneeseen säännöllisesti ja käy läpi jokaisen osa-alueen tilanteen.

Projektin laajuus on valtava. Jo yhden länsimetron aseman rakentaminen vastaa yhden suuren kauppakeskuksen rakentamista maan alle.

Myös Helsingistä Espooseen, kahden kaupungin halki kulkevan, 25 kilometriä pitkän Raide-Jokeri-radan rakentamista seurataan tilannehuoneesta.