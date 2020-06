YIT ja Turku sopivat Logomon sillan keskeytyneistä töistä – kustannukset ja aikataulu venyvät reippaasti

YIT keskeytti sillan rakennustyöt noin kuukausi sitten. Syynä olivat erimielisyydet urakka-aikataulusta, viivästyksestä johtuvista vahingonkorvauksista sekä lisä- ja muutostöiden kustannuksista. Nyt tehdyn sopimuksen johdosta työt pääsevät jatkumaan heti.

Sillan piti valmistua kuluvan vuoden syyskuun alkupäivinä. Nyt tehdyn sopimuksen mukaan urakan sakotonta urakka-aikaa pidennetään kuitenkin 30.4.2021 asti. Aikataulun pitkittyminen johtuu siitä, että rakennelmaan on jouduttu tekemään mittavia muutostöitä. Näiden lisä- ja muutostöiden takia aikataulu on ollut välttämätöntä suunnitella uudestaan.

”Hanke on ollut vaikeassa tilanteessa, mikä on johtunut suunnittelun haasteista. Selvitettäviä asioita on ollut useita. Kaupunki ja YIT ovat nyt kuitenkin pystyneet sopimaan hyvässä yhteistyössä ne askelmerkit, joilla hanke toteutetaan valmiiksi”, YIT:n väylärakentamisen johtaja Jarkko Salmenoja sanoo Turun kaupungin verkkosivuilla.

Sillan rakentamisen kustannukset ovat ylittämässä miljoonilla euroilla hankkeelle varatun 16,044 miljoonan euron määrärahan. Sovintosopimuksen perusteella suoritettavat maksut ja korvaukset nostavat hankkeen kokonaiskustannukset noin 19,5 miljoonaan euroon, joka sisältää noin miljoona euroa riskivarausta.

Rakentamisen aikataulua ja määrärahaa oli muutettu jo aiemmin, sillä lokakuussa 2018 valtuusto vahvisti rakennuskustannuksiksi 13,5 miljoonaa euroa sisältäen 200000 euron suuruisen varauksen keskeneräisten suunnitelmien viivekustannuksista. Silloin sillan laskettiin valmistuvan jo heinäkuussa 2019. Tuolloin suunnittelutyön toteuttajan eli VR Trackin suunnitelmat olivat kuitenkin myöhässä sopimuksenmukaisesta aikataulusta noin vuoden ja kolme kuukautta.

Merkittävin aikatauluun vaikuttava tekijä suunnittelutyön myöhästymisen lisäksi on ollut sillan pääkannattimen teräsosien toimitusaika. Alkuperäisten rakennesuunnitelmien mukaiset teräsmäärät eivät suunnittelijan eikä ulkoisen tarkastuksen näkemyksen mukaan olleet riittäviä siihen, että rakenteen lujuus ja kestävyysvaatimukset olisi voitu saavuttaa. Siltarakenne sisältää betoniperustusten lisäksi noin 1000 tonnia teräsrakenteita.

Vaikka kaupunginhallitus hyväksyikin sovintosopimuksen ja sillan kustannusnousun, määrärahan ylityksen vahvistaminen menee vielä valtuuston käsittelyyn. Valtuusto kokoontuu maanantaina 15. kesäkuuta.