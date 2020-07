Kiinteistönvälittäjät: Korona vaikuttanut eniten kerrostaloasuntojen kauppaan

Suomen Kiinteistönvälittäjien SKVL:n jäsenilleen tekemän kyselyn mukaan koronaepidemialla on ollut eniten vaikutuksia kerrostaloasuntojen kauppaan.

Kyselyyn vastanneet välittäjät ennustavat, että asuntokauppa jatkaa kasvuaan seuraavalla vuosineljänneksellä ja painottuu enemmän omakotitalo- ja rivitalokauppaan sekä loma-asuntoihin.

SKVL:n kesäkuun kyselyyn vastasi yli puolet yhdistyksen yli 400 jäsenyrityksestä. Toimipisteitä on yli 480 ja välittäjiä yli 1600 lähes kaikilla paikkakunnilla ympäri Suomen.

Koronan vaikutuksia näki kesäkuussa omalla alueellaan keskimäärin enää hiukan yli 20 prosenttia välittäjistä. Noin 60 prosenttia ei näe enää mitään vaikutuksia asuntokauppaan.

SKVL:n kesäkuun lopun markkinakysely indikoi markkinoiden palautuneen nopeasti. Kysyntä on monilla alueilla jopa vilkkaampaa kuin tavallisena keväänä. Hyvistä myyntikohteista on edelleen pulaa, sillä kysyntä erityisesti hyväkuntoisista omakotitaloista on ollut poikkeuksellisen vilkasta.

Kerrostalokauppa ja rivitalokauppa on elpynyt lähes normaalitasolle ja jäi kesäkuussa vain noin 6 prosenttia alle keskimääräisen normaalitason. SKVL vertailussa ei verrata pelkästään 2019 lukuihin suoraan, sillä edellinen vuosi oli poikkeuksellisen vilkas ja pidemmän aikavälin vertailu antaa paremman kuvan markkinoista.

”Omakotitalokauppa on jo selvästi edellä normaalitasoa ja myös omakotitalojen hinnoissa on näkyvissä loivaa muutaman prosenttiyksikön nousua erityisesti kasvukeskusten ympärillä”, kertoo SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg tiedotteessa.

”Kesäkuussa tarjonta on parantunut selvästi ja kauppaa tehdään yli normaalin tason rajoitusten poistuttua. Silti osassa Suomea on varovaisuutta erityisesti rajoituksista vapautuneiden riskiryhmäläisten myyjien liikehdinnässä”, hän sanoo.

Isoja alueellisia eroja

Alueelliset erot ovat suuria. SKVL:n mukaan esimerkiksi Pohjois-Suomi sekä muun Pirkanmaan alueet kärsivät erityisesti vanhempien kerros- ja rivitalojen hitaammasta kysynnästä. Tilanne on samankaltainen Päijät-Hämeessä ja Etelä-Savossa.

Pääkaupunkiseutu, Turku ja Tampere ovat jo normaalivauhdissa. Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala ovat myös jo nousussa.

Loma-asuntojen myynti on ylittänyt odotukset

Loma-asunnoista käydään nyt vilkasta kauppaa koko Suomessa. SKVL:n mukaan nyt ollaan kiinnostuneita kaikenlaisista mökeistä mutta edelleen rantapaikat, jotka ovat hyvässä kunnossa ja varusteltuja ovat kiinnostavimpia.

Kasvukeskusten ympärysalueilla sekä perinteisillä Järvi-Suomen alueilla kuten Keski-Suomessa ja Etelä- Savossa, Kaakkois-Suomessa ja Pirkanmaalla sekä Kanta-Hämeessä käydään vilkkaimmin mökkikauppaa. Myös Pohjois-Karjala on lisännyt voimakkaasti kiinnostustaan.