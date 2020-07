NCC myy Ruotsin ja Suomen tienhoitoliiketoiminnot

NCC myy Road Services -divisioonan Ruotsin ja Suomen yksiköt saksalaiselle holdingyhtiö Mutaresille osakekauppasopimuksella.

Kauppa toteutetaan osakeostosopimuksena ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Kauppa edellyttää Ruotsin kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

NCC on valmistellut Road Services -divisioonan myyntiä vuodesta 2018. Aiemmin tässä kuussa yhtiö ilmoitti myyvänsä Tanskan tienhoitoliiketoiminnan Arkil A/S:lle.

”Road Services -divisioonan myynti on osa suunnitelmaamme keskittyä ydinliiketoimintaamme. Mutares tarjoaa Ruotsin ja Suomen tienhoitoyksiköille hyvän pohjan tulevalle kehitykselle”, sanoo NCC:n konsernijohtaja Tomas Carlsson tiedotteessa.

Mutares on holdingyhtiö, joka keskittyy potentiaalisten keskisuurten yritysten hankkimiseen. Se perustettiin vuonna 2008 ja henkilöstöä on 90 kuudessa eri toimistossa eri puolella Eurooppaa. Mutares on listattu Frankfurtin pörssissä.