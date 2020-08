60 000 ajoneuvoa ajaa vuorokaudessa ohi – Kehä III:n siltatyömaalla turvallisuus on ykkösasia

Merkittävä osa nykyisistä maantiesilloista on valmistunut 1960–70-luvuilla ja on nyt elinkaarensa päässä tai käännekohdassa. Kehä III:n ja Tuusulantien risteyssilta valmistui vuonna 1971 ja oli päässyt tehdyn kuntotutkimuksen perusteella sellaiseen kuntoon, että oli tehtävä nopea päätös sen kunnostamisesta tai purkamisesta.

”Pääosa tuonikäisistä silloista kannattaa kustannusvertailun nojalla korjata, jolloin elinkaarta saadaan jatketuksi 30–40 vuotta. Luokkaa yksi kymmenestä sillasta kannattaa kuitenkin purkaa. Kehä III:n ja Tuusulantien risteyssillan arvioimme järkevämmäksi purkaa kuin korjata, koska jänneteräkset olivat vaurioituneet. Vanhan sillan betonipalkkien sisältä ei voitu kaikkea tutkia, mutta suuri liikennemäärä huomioiden oli ehdottomasti parempi ratkaisu rakentaa uusi”, projektipäällikkö Timo Repo Uudenmaan Ely-keskuksesta kertoo.

Onnistuneet liikennejärjestelyt ovat tärkeä laatukriteeri.

Repo pitää tämän hankkeen erityispiirteenä myös sitä, että työmaan turvallisuus korostuu kahdesta näkökulmasta: sekä sisäisestä että ulkoisesta.

”Totta kai tielläliikkujien turvallisesta ajamisesta on huolehdittava riittävin opastein ja mahdollisimman vähäisin muutoksin. Tällaisella työmaalla korostuu lisäksi se, mikä liian usein hankkeista keskusteltaessa unohtuu: että työmaa on myös ihmisten työpaikka, jonka turvallisuus tielläliikkujien on vastaavasti pidettävä mielessä”, Repo sanoo.

Kahdesti maaliskuusta alkaen liikenneonnettomuus on ollut työmaan turvallisuudelle läheltä piti -tilanne.

Repon viittauksella liikenteen aiheuttamiin riskeihin on katetta: jo kahdesti maaliskuusta alkaen liikenneonnettomuus on ollut työmaan turvallisuudelle läheltä piti -tilanne. Toinen näistä tosin liittyi takaa-ajotilanteeseen, jonka päätteeksi henkilöauto kaahasi 150 kilometrin tuntinopeudella työmaaesteiden läpi ja pysähtyi vain muutaman metrin päähän siltamontun reunasta.

”Järeät, työmaan käytössä olevat betoniesteet on mitoitettu törmäysnopeudelle 80 kilometriä tunnissa”, kertoo työmaapäällikkö Lassi-Pekka Tyni pääurakoitsijana toimivasta MPV-Infrarakenne oy:stä.

Lassi-Pekka Tyni korostaa turvallisuuden huomioimista. Kuva: Matti Vuohelainen

Muotinteko liikennevirtojen keskellä vaatii muutakin kuin rakennustekniikan hallintaa. Kuva: Matti Vuohelainen

Tuusulantietä jyrsittiin turvallisuussyistä

Pääsiäisviikonloppuna yhtenä rupeamana tehdyn vanhan sillan purun ajaksi Tuusulantien ramppi poistettiin käytöstä. Purkujätettä kertyi 600 kuutiometriä, ja koko määrä saatiin kuljetetuksi työmaalta pääsiäisen jälkeisen viikon puoliväliin mennessä.

Ennen sitä betonijäte pulveroitiin purkukoneisiin kiinnitetyn pulverointipään avulla, jotta teräkset saatiin eroteltua betonin joukosta jo työmaalla. Näin molemmat jätejakeet saatiin kierrätykseen suoraan työmaalta.

Jonkin verran työmaalla kertyi kierrätykseen myös vanhaa asfalttia. Vanhaa tienpintaa oli poistettava, jotta sallittu alikulkukorkeus uuden sillan rakentamisen aikana pienenee mahdollisimman vähän. Telineiden takia aiempi alikulkukorkeus 4,4 metriä olisi pienentynyt puolella metrillä, mutta rouhimalla ja kaivamalla vanhoja tienrakenteita sillan alta sallittu korkeus pieneni vain 4,3 metriin. Tämäkin pienennys on raskaan liikenteen näkökulmasta oleellinen, ja siksi korkeudesta varoitetaan hyvissä ajoin ennen siltatyömaata.

”Ennen kuin ajoneuvo saapuu sillan alle, se ajaa kevyen teräskehikon alta, jossa niin ikään korkeus on 4,3 metriä. Tämä etukäteisvaroitus viimeistään ehkäisee ajamisen liian korkealla kuormalla sillan alle näin käytännössä eliminoiden todella pahat vahingot”, Timo Repo sanoo.

Vilkkaan liikenteen takia suuri osa kriittisistä työvaiheista, kuten jo tehdyt porapaalutukset ja enimmäkseen jäljellä olevat valutyöt, joudutaan tekemään öisin ja viikonloppuisin. Elokuussa on vuorossa yksi uuden sillan rakentamisen teknisesti ja liikenteenhallinnallisesti vaativimmista vaiheista. Silloin valmistuu uuden 67-metrisen kaksiaukkoisen sillan jälkijännitetty kansi.

”Elo–syyskuussa on sitten vuorossa aikataulunhallinnallisesti kriittinen rupeama: telineiden purku ja Tuusulantien tason nosto takaisin normaaliksi. Silloin on pakko ohjata Tuusulantie kulkemaan ramppien kautta yhden viikonlopun ajaksi”, kertoo töiden valvonnasta vastaava Timo Turunen rakennuttajakonsulttina toimivasta Siltainsinöörit oy:stä.