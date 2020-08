Laadun rakentaja 2020 -kilpailun ensimmäinen ehdokas Jani Hartikainen on tinkimätön tiimipelaaja

Rakentaminen jos mikään on joukkuepeliä. Siinä tarvitaan teknistä ja taktista osaamista. Johtajuutta ja luottamusta. Yhteistyökykyä ja ryhmähenkeä. Hyvää organisointia ja tilannetajua.

Ja tietenkin raudanlujaa ammattitaitoa.

Kirvesmies Jani Hartikaiselle on näitä ominaisuuksia kertynyt monta kautta. Ammattikoulusta valmistumisen jälkeen työpaikka oli heti odottamassa, vaikka oli 1990-luvun syvä lama. Siitä lähtien arvostetulle luottomiehelle on riittänyt töitä mukavasti erilaisissa hankkeissa, viimeiset kymmenisen vuotta kuopiolaisen Kumoni oy:n palveluksessa.

Hartikainen on nokkamiehenä kolmihenkisessä monitoimiurakkaryhmässä, jonka muita jäseniä ovat Sami Juppi ja Jarkko Väisänen. Uusimpana työkohteena on putkiremontti Kuopion Puijonlaaksossa olevassa taloyhtiössä. Siellä on erilaista työsarkaa monitaitoisille kirvesmiehille.

”Neljättä vuotta ollaan nyt yhdessä tehty. Hyvin tiedetään, mitä kukin parhaiten osaa ja kulloinkin tekee. Koko ajan hiotaan yhteistyötä ja pyritään oppimaan lisää”, Hartikainen kertoo.

Katso alta esittelyvideo Jani Hartikaisesta. Juttu jatkuu kuvan alla.

”Periksi antamaton ammattilainen”

Hartikaisen kanssa pitkään samoilla työmailla toiminut työnjohtaja Jari Ruotsalainen kehuu miehen monipuolisuutta, vahvaa asennetta ja yhteistyökykyä. ”Hän on luottomies, jonka voi laittaa huoletta mihin tehtävään tahansa.”

”Pyrin tekemään työni aina niin hyvin, ettei muiden tarvitse minun jälkiäni korjailla. Ja haluan jättää oman mestani aina siihen kuntoon, että muiden on siitä helppo jatkaa”, Hartikainen itse sanoo.

Hyvän laadun takeena rakennustyömailla ovat Hartikaisen mukaan huolellinen suunnittelu, hyvin aikataulutetut työvaiheet ja motivoituneet ammattilaiset töitä tekemässä.

Kumonin toimitusjohtaja Pasi Pitkänen korostaa, että Hartikaisessa yhdistyy oikeastaan kaikki, mitä rakennusalalla tarvitaan. ”Hän ymmärtää hyvin kokonaisuuden, tulee erinomaisesti toimeen niin alihankkijoiden, sivu-urakoitsijoiden, valvojien kuin tilaajan kanssa. Ennen kaikkea hän on tiimipelaaja isolla T:llä.”

Luottopelaaja, jota ei hevin ohitettu

Tiimityön korkeakoulun Hartikaiselle ovat muodostaneet jalkapalloareenat eri puolilla Suomea. Juniorina Nilsiän Pallohaukoissa alkanut peliura huipentui Kuopion Palloseuran edustusjoukkueessa. Siellä hän pelasi kymmenisen vuotta, joista seitsemän vuotta joukkueen kapteenina. Liigacupin voitto vuonna 2006 oli suurin meriitti.

Hartikainen pelasi KuPSissa lähinnä puolustajana ja alempana keskikenttämiehenä. Osoituksena periksiantamattomuudestaan hän sai parikin lempinimeä, kuten ”Hevi” ja ”Takiainen”. Ohi ei kuulemma päässyt juuri mitenkään.

Hartikaisella on 21-, 19-, 12- ja 3-vuotiaat lapset. Työn ohella arki sujuu lasten kuljettamisessa harrastuksiin. Kaksi pojista pelaa jalkapalloa, mitä muutakaan.

FAKTA: Jani Hartikainen

Kirvesmies, nokkamies

Syntynyt 1975 Nurmeksessa, asuu nykyisin Kuopiossa

Valmistui 1996 ammattikoulusta rakennusmieheksi

2009 alkaen kirves- ja nokkamiehenä Kumoni oy:ssä

Pelasi Kuopion Palloseurassa 2000–2009, kapteenina 2003–2009

Harrastaa lasten kuljettamista harrastuksiin

FAKTA: Laadun rakentaja 2020 -kilpailu

Laadun rakentaja -kilpailu järjestetään tänä vuonna neljännen kerran. Rakennustyömaiden työnjohtajille ja -tekijöille tarkoitetun kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin laadukasta ja esimerkillistä työtä tekeviä rakentamisen ammattilaisia.

Laadun rakentaja voi olla kunnostautunut laatua parantavilla oivalluksilla, yhteistyökyvyllä, ammattiylpeydellä ja oikealla asenteella tai kehittämillään menetelmillä ja työtavoilla.

Kilpailuun tuli 22 osallistumisilmoitusta, joista asiantuntijaraati valitsi finaaliin kuusi ehdokasta. Esittelemme finalistit viikoittain.

Laadun rakentaja 2020 -kilpailun toteuttavat yhteistyössä Rakennusteollisuus RT, Rakennuslehti, Rakentamisen Laatu Rala ja Rakennusliitto.