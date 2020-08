Nykyinen vuokralainen osti arvorakennuksen Esplanadin puistosta

Samanaikaisesti allekirjoitettiin vuokrasopimus noin 1 500 m²:n maa-alasta, jolla rakennus sijaitsee.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus on pinta-alaltaan noin 1100 neliötä.

Kauppasumma on 20 miljoonaa euroa.

Rakennus vaatii peruskorjauksen, josta kauppakirjan mukaan vastaa rakennuksen ostaja.

Koska kyseessä on suojeltu arvorakennus, on remontti toteutettava tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa.

”Rakennuksen nykyisenä vuokralaisena HOK-Elanto on jo suorittanut osan vaadittavista korjauksista, mutta valtava urakka on vielä edessä. Aloitamme peruskorjaushankkeen valmistelun välittömästi. Hankkeen kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä. Useista miljoonista puhutaan joka tapauksessa”, HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen toteaa.

Nykyaikainen 150-vuotias

Kappeli aloitti toimintansa vuonna 1867. HOK-Elanto (Elanto ennen HOK:n ja Elannon fuusiota vuonna 2004) on harjoittanut kahvila- ja ravintolatoimintaa kiinteistössä 44 vuoden ajan. Kappeli on yksi HOK-Elannon ravintoloiden lippulaivoista.

”Kappeli on oikeastaan noudattanut jo vuosikymmenien ajan nykytrendiä, jossa yhden katon alla on monta erilaista tunnelmaa, Kappelissa vieläpä vuoden jokaisena päivänä. Kappelissa on valkoisten liinojen ruokaravintola, tunnelmallinen baari ja valoisa kahvila, unohtamatta tietysti Espan kesäkeidasta eli Kappelin terassia”, HOK-Elannon ravintolatoimialan johtaja Henriikka Puolanne hehkuttaa.

Remontin yhteydessä tullaan myös toimintaa kehittämään.

”Vaalimme klassikon perinteitä, mutta tuomme siihen myös rohkeasti uutta”, Puolanne lupaa.

HOK-Elanto voitti tarjouskilpailun

”Helsingin kaupunki haluaa pitää arvokkaat rakennukset kunnossa ja yleisessä käytössä. Kaupungin toimitilastrategian mukaan kaupunki harjoittaa aktiivista omistajapolitiikkaa luopumalla tiloista, joita se ei tarvitse omassa palvelutuotannossaan ja joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutarpeita”, toteaa yksikön päällikkö Markku Metsäranta Helsingin kaupungin toimitilavuokrauksesta.

Kaupunki kutsui tarjouskilpailuun yli 50 toimijaa, joista 22 allekirjoitti salassapitosopimuksen ja sai kohteen myyntiesitteen. Tarjouksen lähetti lopulta kolme toimijaa. Näistä HOK-Elannon tarjous oli kaupunkiympäristölautakunnan arvion mukaan selvästi paras.