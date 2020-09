200-vuotiaan Merikasarmin uusin perusparannus on tehty hyvässä hengessä Engelin suunnitelmia kunnioittaen

Valtioneuvoston vuokraama ja pääosin ulkoministeriön käyttöön tulevan Merikasarmin perusparannus Helsingin Katajanokalla on edennyt hyvin niin aikataulun kuin budjetinkin osalta. Suunnittelijat ja aliurakoitsijat kehuvat työmaan erinomaista johtamista ja hyvää henkeä. Pienistä ongelmista, joita rakentamisessa aina syntyy, on selvitty etsimällä ratkaisuja eikä syyllisiä.

Sähkötöitä tekevän Aro Systemsin työnjohtaja Tero Noiva sanoo, että aikataulussa on pysytty poikkeuksellisen hyvin. Poikkeuksellista on hänen mukaansa myös työmaan siisteys.

Ville Hanhilahti Quattroservicestä, Juha Tuomaala ikkunoita toimittaneesta Saajoksesta ja Ville Hokkanen purkutöitä tekevästä Puramexista kertovat, että työmaalla tekijätkin saavat kiitosta.

Myös viestintä naapurikiinteistöjen ja käyttäjien eli lähinnä ulkoministeriön kanssa on onnistunut hyvin.

Ei siis ihme, että Senaatti-kiinteistöt halusi yhdessä allianssikumppaninsa NCC:n kanssa ilmoittaa hankkeen Vuoden Työmaa -kilpailuun.

Senaatin rakennuttajapäällikkö Markku Inkeroinen sanoo, että hän on huomannut, että on tärkeää, että jokainen ymmärtää, että ei ole vain ”kantamassa tiiliä” vaan korjaamassa ainutlaatuista kohdetta. Jokaiselle toimihenkilölle jaettiin aluksi historiakatsaus Merikasarmista ja sen suojelluista, edustuksellisestikin arvokkaista tiloista.

Engelin kasarmi Venäjän armeijalle

Kyseessä on venäläisille sotilaille tehty kasarmi, jonka suunnittelun ”hoviarkkitehti” Carl Engel aloitti pian sen jälkeen, kun Suomi oli liitetty Venäjään. Kasarmin päärakennus eli matruusirakennus valmistui vuonna 1820, läntinen upseerirakennus vuonna 1825 ja arkkitehti A. F. Granstedtin piirtämä sairaala 1838.

Suomen itsenäistyttyä rakennukset säilyivät armeijan käytössä. 1950-luvulla käyttäjäksi tuli Valmetin telakka. 1980-luvun alussa pahoin rapistumaan päässeitä rakennuksia alettiin korjata ulkoministeriön käyttöön. Näistä päärakennuksen korjaus valmistui viimeisenä, vuonna 1989.

Korjaukset tehtiin silloin Engelin suunnitelmia kunnioittaen. Jälkikäteen tehtyjä ikkunoiden ja ovien muurauksia poistettiin ja palautettiin niiden kaarimuodot. Värimaailma otettiin Engelin muiden töiden pohjalta.

1980-luvulla välipohjista jouduttiin uusimaan valtaosa, mutta kantavista palkeista vain 10 prosenttia.

Julkisivukorjausten erikoisuus oli urakoitsijan esityksestä saksalaisen roco-kipsilaastin käyttö. Normaali rappaus olisi vaatinut kolme käsittelyä, kipsilaastilla selvittiin yhdellä.

Laasti on pientä ”kopoa” lukuun ottamatta kestänyt hyvin 2000-luvulle. Koristeissa on edelleen käytetty kipsilaastia, mutta muuten on käytetty vanhan rappauksen kaltaisia kalkkisementtilaasteja vastaavanlaisella rappaustekniikalla. Julkisivut ovat myös huoltomaalattu aidolla puhdassilikaattimaalilla. Sen materiaalin toimittajaksi valittiin Insinööritoimisto Sulin laadullisin perustein.

Kellaritilassa päädyttiin 1980-luvulla poikkeukselliseen ilmanvaihtoratkaisuun, sillä arkkitehti halusi jättää tiiliholvaukset näkyviin henkilökunnan ruokalaksi tehdyssä tilassa. Siksi ilmastointikanavat vietiin lattian alle. Nykyisessä korjauksessa olosuhteita on parannettu kuivatusjärjestelmällä ja tilannetta seurataan kosteusmittareilla. Tiili- ja laastihiukkasia tipahtelee jonkin verran. Sen on päätelty johtuvan ns. faasimuutoksista. Tähänkin on haettu nyt ratkaisu.

1980-luvun korjaustöistä vastannut arkkitehti Erik Kråkström suunnitteli alueelle myös viisi uutta rakennusta, esimerkiksi kaksi toimistorakennusta ja rakennuksia yhdistävät matalat käytävät.

Itäinen upseerirakennus tehtiin pylväikköä myöten julkisivultaan Engelin toteuttamatta jääneen suunnitelman mukaiseksi ja läntisen upseerirakennuksen kaltaiseksi. Lisäksi Engelin suunnittelema ulkotila palautettiin alkuperäissuunnitelman mukaiseksi.

Nykyisten korjaustöiden kustannusarvio on 88 miljoonaa euroa. Kahdeksassa korjattavassa talossa, joista kolme on 1800-luvulta, on bruttoneliöitä noin 26 000. Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa, joista marraskuussa 2018 alkanut vaihe on päättymässä ja sen kanssa limittäin tapahtuva kakkosvaihe, jossa muun muassa päärakennus korjataan, valmistuu ensi vuoden keväällä. Kesällä tehdään vielä pihatöitä.

Koppikonttoreista monitoimitilaan

Korjaamisen kannalta haasteena on ollut käyttäjien muuttuneet vaatimukset ainutlaatuisissa, museoviraston suojelemissa tiloissa. Rakennusten ulkoasuun ei saa puuttua, mutta 1980-luvun koppikonttoreista sisätilat menivät täysin uusiksi, kun väliseinät purettiin ja siirryttiin monitoimitilaan. Se mahdollistaa henkilömäärän kaksinkertaistumisen 400:sta. Työpisteitä taloon tulee 650.

Arkkitehti Tiitta Itkonen sanoo, että samalla valitettavasti menetetään 80-luvun kalustus, joka oli tehty juuri Merikasarmia varten. Niille on käyttöä vain muutamissa retrohuoneisssa, jotka jo on jätetty muistoksi vanhasta koppikonttorista. Entiset valaisimet sen sijaan kunnostetaan ja otetaan käyttöön

Kaikki vanha on arvossaan tiiliholveja ja 1800-luvun tallinovia myöten. Ne on entisöity edustuskuntoon. Uusi suomalainen design ja muotoilu pääsevät näkyviin päärakennukseen tehtävässä uudessa kokouskeskuksessa.

Sisäilmaolosuhteet paranevat selvästi muun muassa kaukojäähdytyksen myötä, sillä osa rakennuksista oli liian kuumia. Myös akustiikkaa ja valaistusta parannetaan.

Kokeneita korjaajia haettiin ja myös saatiin

NCC:llä on kokenut porukka hanketta vetämässä, sillä esimerkiksi työpäällikkö Juha Korkiakoski on koko työuransa korjannut vanhoja rakennuksia ja onpa hänellä kokemusta myös Merikasarmissa 1980-luvulla tehdyistä korjauksista. Työantajana oli silloin NCC Suomen edeltäjä Puolimatka.

NCC valikoitui Senaatin kärkihankeallianssin rakentajakumppaniksi kilpailussa, jossa painottuivat henkilökunnan osaaminen ja yhteistyökyvyt.

Suunnittelijatkin valittiin ryhmänä. Valituksi tuli LPR-arkkitehtien vetämä suunnittelijaporukka, joka on tehnyt paljon yhteistyötä monissa vaativissa korjauskohteissa, kuten Helsingin kaupunginkirjaston, Helsingin yliopiston Rotundan ja presidentinlinnan korjauksissa. Projektiarkkitehti on työmaalla kolmena päivänä viikossa, ja lähes kymmenen henkeä osallistuu suunnitteluun toimiston kotipaikalla Turussa.

Yhteistyöhenkeä haettiin myös aliurakoitsijavalinnoissa. Mukaan haluttiin urakoitsijoita, jotka voisivat jatkaa myös kakkosvaiheessa.

Henkilöstön vaihtuvuus onkin ollut pieni. Osaltaan siihen vaikutti se, että kaikki yritykset ja työntekijät kävivät läpi turvallisuusselvityksen.

Allianssi sopii vaativaan korjaamiseen

Senaatin allianssimalli saa kaikilta kiitosta. ”Jos olisi kiinteä kokonaishinta, oltaisiin oltu liemessä”, Inkeroinen sanoo. Hänellä on hyvät kokemukset aiemmista alliansseista. Niissä budjetti on aina alittunut ja aikataulu pitänyt.

Merikasarmin ykkösvaiheessa riskivaraus on riittänyt kattamaan purkuvaiheen yllätykset, esimerkiksi havaitut haitta-aineet, jotka toivat muutaman miljoonan euron lisäkustannuksen.

Allianssi antaa hyvät raamit tekemiselle, mutta tärkeintä rakennuttajapäällikkö Markku Inkeroisen ja NCC:n vastaavan työnjohtajan Tuomas Nousiaisen mukaan on silti yhteen hiileen puhaltava porukka, jonka toiminta on avointa ja toisiinsa luottavaa.

Hyvästä onnistumisesta kertoo, että rakennushankkeille tyypillistä loppuvaiheen ryntäystä ei ole tapahtunut, koska työt on tehty suunnitellusti ja aikataulussa.

Aikataulua on ohjattu lean-työkalun last plannerin avulla. Nokkamiehet kokoontuvat kerran viikossa laittamaan aikataululappujaan, jossa kertovat mihin sitoutuvat. Tällainen joukon itsensä asettama paine on ollut hyväksi eikä aikataulussa ole ollut kuin pieniä heittoja. Siinä on auttanut avoimuus eli jokainen kertoo heti, jos resurssit eivät riitä. Sitten katsotaan yhdessä, miten edetään niin, ettei aiheuteta häiriötä muille.

Esimerkiksi putkiurakka oli aluksi 4-5 viikkoa myöhässä. Sen kuromiseksi katsottiin ensiksi ne kriittiset vaiheet, jotka pitää tehdä, että muut pääsevät eteenpäin. Sen jälkeen tehtiin kiinniottosuunnitelma, joka toteutettiin 20:llä putkimiehellä.

Erityistä kiitosta saa purku-urakoitsija Puramex. Tuomas Nousiainen sanoo, että näin isossa ja vaativassa korjauskohteessa ongelmat kertautuvat nopeasti, jos purku-urakoitsija ei ole hyvä eivätkä seuraavat työvaiheet pääse alkamaan aikataulussa. Hän sai töihin haluamansa urakoitsijan, joka on edennyt läpi projektin hyvin aikataulussa yllätyksistä huolimatta.

Siinä vaiheessa, kun ministeriön virkamiehet olivat vielä töissä, ei rakenteita juuri voitu tutkia niitä avaamalla. Muutokset ja yllätykset tulivat siksi esiin vasta purkutöissä, kertoo rakenteita tutkinut A-Insinöörit Rakennuttajien projektipäällikkö Harri Ilomäki.

Vanhoista rakennuksista löytyi normaaleja haitta-aineita, kuten kreosoottia ja lyijymaaleja, joita ei 1980-luvun peruskorjauksessa poistettu. Isoin yllätys oli, että haitta-aineita löytyi 1980-luvulla peruskorjatun entisen sairaalarakennuksen tuolloin uudelleen rakennetuista alakatoista.

Varsinaisia rakenteellisia korjauksia ei ole tarvinnut tehdä, sillä 1800-luvun rakennusten tiilirunko ja puiset välipohjat sekä uudempien osien betonirunko olivat hyvässä kunnossa. Vanha sairaala oli ykkösvaiheen korjauskohteista haastavin.

Kehitysideoita pyydettiin kaikilta

Hanke alkoi allianssimalliin kuuluvalla kehitysvaiheella, jossa Senaatti ja NCC kävivät yhdessä läpi kustannusarviot ja riskit. Samalla myös haettiin innovaatioita, joilla kustannuksia pystyttiin alentamaan laadun siitä kärsimättä. Tätä innovointia on jatkettu aliurakoitsijoiden kanssa pitkin projektin etenemistä. Kehitysehdotuksia on tullut jo noin 80, joista suurimman arvo oli puoli miljoonaa euroa. Näistä on syntynyt viiden miljoonan euron eli kuuden prosentin edestä säästöehdotuksia.

Nousiainen mainitsee esimerkkeinä julkisivujen kunnostuksen, joka olisi voinut tulla kalliiksi, koska kokonaistoimittajia on vähän. Pilkkomalla urakka osiin, saatiin huomattavasti edullisempi ratkaisu. Suunnitelmaa kehitettiin yhdessä aliurakoitsijaehdokkaiden ja suunnittelijoiden kanssa.

Korjauskohteissa joudutaan monesti odottamaan suunnitelmia, mutta Merikasarmin työmaalla tätä ongelmaa ei ole ollut. Alakattoja tekevän SRT:n toimitusjohtaja Niko Oinonen sanoo, suunnitelmat ovat tulleet ajoissa ja aliurakoitsijat ovat siksi ehtineet tehdä niihin parannusehdotuksiakin ennen työsuunnitelmien tekemistä ja urakan alkamista.

IV-konehuoneiden sijoittelussa kehitysehdotukset ovat olleet tarpeen, sillä niille oli vaikea löytää tilaa, mutta ei niitä haluttu viedä maan allekaan.

Päärakennuksen julkisivussa kosteuspitoisuudet todettiin niin pieniksi, että työmaa luopui alkuperäisestä suunnitelmasta kaivaa koko sokkeli auki. Ylikorjaus ei ollut perusteltua senkään vuoksi, että seinän takana ei ole työpisteitä.

Sinänsä kosteusasiat on otettu hankkeessa vakavasti, sillä sisäilmaongelmiin Senaatilla on nollatoleranssi. Nyt ei haluta samanlaista kohua kuin 1990-luvulla, kun paljastui, että korjatussa sairaalarakennuksessa oli hometta, joka oli noussut työtiloihin ilmeisesti kosteasta kellarista.

1980-luvulla rakennettujen talojen eristeissä ei havaittu kosteutta, mutta silti riski eliminoitiin rakenteiden erittäin huolellisella, tiivistyksellä ja sen laadunvarmistuksella, jota on valvonut Swecon Miika Virtanen.

Vanhassa upseeritalossa haasteita toi massiivitiiliseinän päällä oleva puuvälipohja. Timanttiporauksessa piti varmistaa, että vettä ei pääse välipohjaan.

Turvallisuusasiat korostuivat sähkökaapeleita purettaessa, sillä osa vanhoista järjestelmistä jäi toimimaan samalla kun vieressä purettiin satoja kaapeleita. Toimivat järjestelmät saatiin merkattua sen verran hyvin, että vain muutama väärä kaapeli katkaistiin.

Käyttäjän luonteesta johtuen tietoturvan ja siihen liittyen myös ääneneristyksen parantaminen on ollut tärkeää. Eristysvaatimukset ovat koskeneet seinien ja ovien lisäksi myös talotekniikkaa.

Korona iski neljä kertaa työmaalle

Koronapandemia yllätti kevättalvella rakentajat. Merikasarmin työmaalla on ollut yhdeksän koronatapausta, jotka tulivat neljässä erässä. Suurin syy tartuntoihin oli se, että työntekijät käyttivät julkista liikennettä. Työmaalla tartuntoja ei enää tullut.

Kun tieto tartunnasta tuli, työmaalta soitettiin lähimmille työkavereille ja varmistettiin heidän testauksensa. Tietosuojasyistä työmaalla ei voitu kuitenkaan kertoa kuka on sairastunut.

Tartuntariskiä pienennettiin monin keinoin, paitsi hygieniaa parantamalla ja siivousta tehostamalla muun muassa työaikojen porrastuksella, suorittamalla perehdytykset ikkunan kautta ja järjestämällä ruokailu pihalle sijoitetussa teltassa. Myös kahvit juotiin porrastetusti omilla, merkityillä pöytäpaikoilla.

Työmaalla ei ollut sitä ongelmaa, että siellä olisi ollut yhteismajoituksessa olevaa ulkomaista työvoimaa.

Sairastumisen varalta aliurakoitsijoilla piti olla varamiehet katsottuna eli heillä piti olla periaatteessa tuplamiehitys. Materiaalipuolella ongelmia pyrittiin torjumaan sillä, että materiaaleja tilataan hyvissä ajoin varastoon.

Työmaa pääsi Nousiaisen mukaan koronasta eroon neljässä viikossa. Toistaiseksi koronan torjunta on aiheuttanut työmaalle noin 100 000 euron lisäkustannuksen.

Merikasarmin perusparannus

Toteutusmuoto: Kärkihankeallianssi, allianssissa mukana Senaatti-kiinteistöt ja NCC Suomi

LVI-projektinjohtourakoitsija: Quattroservices

Sähkötöiden projektinjohtourakka: Aro Systems

Arkkitehtisuunnittelu: LPR-arkkitehdit

Rakennesuunnittelu: Pontek

LVI-suunnittelu: Maaskola

Sähkösuunnittelu: Granlund

Laajuus: Kahdeksan taloa, joista kolme 1800-luvulta, yhteensä 26 000 neliömetriä.

Kustannusarvio: 88 miljoonaa euroa

Aikataulu: Marraskuu 2018 -toukokuu 2021