Espoossa haettiin ennätysmäärä rakennuslupia

Espoon asuntotuotantotavoite on noin 3300 asuntoa vuodessa. Vuoden 2020 alussa oli rakenteilla 1799 rakennusta ja 5531 uutta asuntoa.

Kerrostaloasuntojen lupahakemuksia on jätetty edellisten vuosien tahtiin, ja pientalojen lupahakemusten määrä on kasvanut 10 prosenttia kolmeen edelliseen vuoteen verrattuna. Koulujen ja päiväkotien rakennuslupia on alkuvuonna haettu ja myönnetty ennätykselliset 13 kappaletta.

”Kaavoituksen onnistuminen, metron rakentaminen ja vetovoimaisten aluekeskusten tiivistäminen sekä pientalotonttien tarjonta ovat avittaneet Espoon rakentamisen jatkumista vahvana suhdannetilanteesta huolimatta. Rakentamisen suurin volyymi keskittyykin raideliikenteen asemien läheisyyteen”, Espoon rakennusvalvontajohtaja Pasi Timo sanoo tiedotteessa.

Espoo panostaa kouluihin ja päiväkoteihin

Myös uusia kouluja ja päiväkoteja rakennetaan voimakkaasti eri puolilla Espoota. Suurimpia käynnissä olevia rakennushankkeita ovat muun muassa Monikon koulukeskus, Jousenkaaren koulu sekä Kungsgårdsskolan och daghem.

Näiden lisäksi rakennetaan paraikaa Pohjois-Tapiolan, Perkkaan ja Nauriskasken kouluja, joiden on määrä valmistua syyslukukauden 2022 alkuun mennessä. Lisäksi vuonna 2021 aloitetaan Kuitinmäen koulun, Nöykkiönniityn päiväkodin sekä Kilon koulun ja päiväkodin rakentaminen. Nämä hankkeet ovat osa ohjelmaa, jossa Espoon kaupunki toteuttaa kouluja ja päiväkoteja pitkillä ylläpitosopimuksilla yksityisen palveluntuottajan kanssa.

Raidehankkeet etenevät kovaa vauhtia

Sekä Raide-Jokerin että metron kakkosvaiheen rakentaminen ovat täydessä vauhdissa. Elokuun lopussa Keilaniemestä Itäkeskukseen ulottuvan pikaraitiotien rakennustöistä oli valmiina 32 prosenttia. Raide-Jokeri aloittaa liikennöintinsä kesällä 2024. Länsimetron jatkeen rakentamisessa Matinkylän ja Kivenlahden välille oli päästy jo 66 prosentin valmiusasteeseen. Metrorata on kokonaisuudessaan valmis vuonna 2023.

Myös muut Espoon infrarakentamisen hankkeet etenevät suunnitelmien mukaan. Suurimpia ajankohtaisia hankkeita ovat esimerkiksi Hatsinanpuiston kaavamuutoksen edellyttämä katurakentaminen Perkkaalla, Kauklahdenväylän perusparantamiseen liittyvät työt Hansatien kohdalla, Kirkkojärventien parantaminen sekä Kallvik I -kaava-alueen katurakentaminen.

Kuntien ja valtion välille solmitun uuden maankäytön, liikenteen ja asumisen (mal) sopimuksen myötä pääsee myös Espoon kaupunkiradan suunnittelu kunnolla käynnistymään. Valtion päätös osallistua kaupunkiradan toteuttamisen kustannuksiin edistää merkittävästi Espoon viiden kaupunkikeskuksen kestävää kehittämistä.