Helsingin valtuusto hyväksyi Marian sairaala-alueen kaavan – tavoitteena Pohjois-Euroopan suurin kasvuyrityskampus

Asemakaavan muutos koskee entistä Marian sairaala-aluetta, sen katualueita sekä Baanan eteläosaa. Kaava mahdollistaa merkittävän toimitilatäydennysrakentamisen ja alueen kehittämisen yhtenäiseksi yritysalueeksi. Tavoitteena on, että alueen pohjoisosassa toimiva Maria 01 startup -alue kehittyy ja laajenee kaupunkistrategian mukaisesti Pohjois-Euroopan suurimmaksi kasvuyrityskampukseksi. Alueen eteläosan korttelialueelta on vuonna 2020 varattu toimitilatontit YIT:lle ja Kevalle kasvuyrityskampuksen suunnittelua varten.

Kyseessä on jättimäinen rakennuskompleksi. Kaavailuissa on uutta toimitilakerrosalaa 51320 kerrosneliömetriä. Tähän ei ole edes laskettu mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten muuttamista toimitilakäyttöön. Tässä sote-käytössä olevien rakennusten pinta-ala on 20300 kerrosneliömetriä. Työpaikkamäärän lisäys olisi arvioiden mukaan noin 3500 työpaikkaa.

Alueen historia ja kulttuuriympäristöarvot säilyvät parhaiten pohjoisosassa, jossa kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta suojellaan ja rakennuksille määritellään uusi käyttö osana koko alueen laajuista kasvuyrityskampusta. Eteläosassa sijaitsevat vanhat sairaalarakennukset on suunniteltu siirrettäviksi. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu myös liikennesuunnitelma, jonka mukaan Mechelininkadun pyöräilyn yhteydet muuttuvat sujuvammiksi ja entisen sairaala-alueen poikki avataan uusia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia muun muassa rakennusten purkamisesta ja siirroista, Baanaan kohdistuvista muutostöistä, puistoalueesta sekä Lastenkodinkadun jatkeeksi tulevan uuden siltayhteyden toteuttamisesta. Siltayhteyden kustannuksiksi on arvioitu 1,5 miljoonaa, puistojen ja aukioiden kustannuksiksi noin miljoona sekä purettavien ja siirrettävien rakennusten kustannuksiksi noin 3,5–4 miljoonaa euroa. Muita kustannuksia ovat kalliopysäköintirakennuksen rakentamiseen liittyvät kustannukset (alustava arvio 1,2–2 miljoonaa euroa) sekä jalankulku- ja pyöräilyliikenteen tunneliyhteyden rakentaminen (alustava arvio 9,5–13,5 miljoonaa euroa).

Asemakaavamuutos nostaa alueen tonttien arvoa. Uuden kaavoitettavan rakennusoikeuden arvo alueen eteläosassa on noin 35 miljoonaa euroa. Kaupungille kohdistuvat tonttitulot täsmentyvät jatkoneuvottelujen ja kustannusjaosta sopimisen myötä.