Keskisuomalainen: Skanska joutui sulkemaan työmaan koronatartuntojen vuoksi

Jyväskylässä on todettu laajoja korona-altistuksia. Sanomalehti Keskisuomalaisen mukaan rakennustyömailla on nyt määrätty 140 ihmistä karanteeniin, ja Skanska on joutunut sulkemaan Lutakossa kokonaisen työmaan.

Skanskan markkinointi- ja viestintäjohtaja Cristina Rinnetie-Uski kertoi Keskisuomalaiselle, että kokonaisen työmaan sulkeminen koronan vuoksi on ensimmäinen tapaus Skanskalla.

Myös Laptin työntekijöitä on asetettu karanteeniin Hankasalmen työmaalta ja Jyväskylän Ailakinkadun työmaalta. Korona-altistuminen on tullut samasta lähteestä, eli aliurakoitsijan kautta tulleilta työntekijöiltä.