Laatutakuu on valittu Vuoden Franchising -ketjuksi

Laatutakuu-ketju tarjoaa siivous- ja kiinteistöhuoltopalveluita yrityksille ja taloyhtiöille. Ketju on perustettu vuonna 1993, ja nyt siihen kuuluu yli 114 yritystä yli 50 paikkakunnalla kautta Suomen.

Ketjun kokonaisliikevaihto vuonna 2019 oli 19 miljoonaa euroa. Laatutakuu on aikaisemmin palkittu Vuoden Franchisingketjuna vuonna 2007.

Viime vuosina Laatutakuu on kasvanut valtakunnallisesti ketjuksi ja toiminut franchisingyrittäjyyden edistämiseksi erityisesti aktiivisella sosiaalisen median viestinnällä. Laatutakuu on myös panostanut samanaikaisesti sekä ketjun työntekijöiden että asiakkaiden tyytyväisyyteen.

”Laatutakuu on toiminut koko olemassaolonsa ajan johdonmukaisesti suomalaisen yrittäjyyden puolesta ja tehnyt esimerkillistä työtä franchisingyrittäjyyden edistämiseksi. Ketju on erinomainen esimerkki siitä, että panostus yrittäjien tyytyväisyyteen on franchisingtoiminnan kivijalka, joka heijastuu aina myös asiakkaiden tyytyväisyyteen ja lopulta taloudelliseen tulokseen”, Suomen Franchising-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki sanoo yhdistyksen tiedotteessa.