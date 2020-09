Pandemia laittoi sairaaloiden muuntojoustavuuden kovaan testiin – Kajaanissa muutokset tehtiin parissa tunnissa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus on kohdannut toistaiseksi Suomen suurimman koronarasituksen. Ehkä pieni onni pandemiaan varautumisessa on ollut se, että Suomessa on edelleen käynnissä sairaalarakentamisen nousukausi ja uusien sairaaloiden valmistuessa vanhoja, tyhjäksi jääneitä tiloja on voitu ottaa nopeasti uudelleen käyttöön eri puolilla sairaanhoitopiirejä ja perusterveydenhuoltoa.