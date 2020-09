Rakennusalan ePerehdytys ja Työturvallisuuskortti yhdistävät voimiaan – molemmat voi suorittaa samalla kertaa

Turvallisuuskouluttautuminen rakennusalan työpaikoilla sujuvoituu, kun ePerehdytys ja Työturvallisuuskeskuksen Työturvallisuuskortti alkavat tehdä yhteistyötä.

Päivän kestävän korttikoulutuksen aikana voi nyt suorittaa sekä Työturvallisuuskortin että ePerehdytyksen. Tänä syksynä käynnistyivät ensimmäiset uuden mallin mukaiset korttikoulutukset siten, että opiskelusta suoritetaan verkossa 4 tuntia ja läsnäolo-opetuksena 4 tuntia. Pilotit ovat jo käynnissä ja malli vakiintuu ensi vuoden alusta.

”Sekä Työturvallisuuskortti että ePerehdytys luotiin varmistamaan yhteinen perusosaaminen työturvallisuudesta. Nyt käynnistynyt yhteistyö ePerehdytyksen kanssa poistaa koulutusten päällekkäisyydet ja tukee turvallisuusasioiden tehokkaampaa oppimista. Tällä on varmasti myös positiivinen vaikutus koulutusta suorittavien motivaatioon”, kertoo toimitusjohtaja Rauno Hanhela Työturvallisuuskeskuksesta.

”ePerehdytys on jo osoittanut vahvuutensa alan työturvallisuuden kehittymisessä. Yhteistyö Työturvallisuuskorttikoulutuksen kanssa vahvistaa tätä positiivista kehitystä entisestään”, sanoo Rakennusteollisuus RT:n turvallisuudesta vastaava varatoimitusjohtaja Kim Kaskiaro .

Vuosittain päivitettävää ePerehdytystä on suoritettu jo lähes 50 000 kertaa. ePerehdytys on alalle muutama vuosi sitten Rakennusteollisuuden ja yritysten yhdessä kehittämä työturvallisuuden nettipohjainen perehdytys. Suoritusmerkintä tallentuu rakennusalalle kehitettyyn Vastuu Groupin Taitorekisteriin, mistä tieto on helposti työmaalla luettavissa.

Työturvallisuuskorttikoulutus puolestaan antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä teollisuuden työpaikalla.