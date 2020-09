Rakennusliitto: Korona-karanteenit ja työmaiden hygienia retuperällä

Rakennusliitto ry on huolestunut rakennustyömaiden synkkenevästä koronatilanteesta. Liiton tiedotteen mukaan altistumisia ja sairastumisia on nyt useilla paikkakunnilla, erityisesti ulkomaalaisten komennustyöntekijöiden parissa. Tapahtumat koskevat yhteensä satoja työntekijöitä.

Liiton mukaan pahimmat epäkohdat liittyvät työmaiden sosiaalitilojen puhtauteen sekä ulkomaalaisten komennusmiesten omaehtoisen karanteenin toteutumiseen ja asumisolosuhteisiin.

”Jopa maan suurimpien rakennusyhtiöiden pääurakoimilla työmailla esiintyy välinpitämättömyyttä sosiaalitilojen hygienian suhteen. Jokaista asiallisesti asian hoitavaa työmaata kohti löytyy kaksi, joissa on räikeitä puutteita”, Rakennusliiton tiedotteessa todetaan.

Myös rakennusalalla sovellettu omaehtoinen karanteeni maahantulon tai korona-altistuksen yhteydessä on liiton mielestä osoittautunut kuolleeksi kirjaimeksi.

”Koska työntekijälle ei yleensä makseta palkkaa omaehtoisen karanteenin ajalta, ei köyhistä maista Suomeen tulevilla työntekijöillä ole mahdollisuutta karanteenin noudattamiseen. Samasta syystä töihin mennään jopa sairaana. Komennusmiesten yhteismajoitus puolestaan tarkoittaa, että yhden sairastuessa koko ryhmä pitäisi asettaa karanteeniin. Näin ei ole tapahtunut, vaan koko asia on jätetty työntekijöiden vastuulle”, Rakennusliitto toteaa.

Liiton mukaan kaikkien rakennustyömaiden sosiaalitilat on siivottava vähintään kerran päivässä koronaviruksen ehkäisemisen kannalta hyväksyttävällä tavalla. Ulkomailta saapuville rakennustyöntekijöille on määrättävä 14 vuorokauden karanteeni, jona aikana he eivät saa käydä työmailla. Työn tilaajan on maksettava heille tältä ajalta palkka. Karanteenista voidaan vapauttaa vain Suomessa tehdyn koronatestin perusteella.

Lisäksi komennustyöntekijöiden majoitusolosuhteet on järjestettävä turvallisiksi myös korona-aikana, yhteismajoitukset on kiellettävä ja viranomaisten tehostettava säädösten valvontaa.