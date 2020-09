Skanskan Hörkkö: ”Tällaista ei kerta kaikkiaan saa tapahtua”

Helsingin Sanomissa ja Rakennuslehdessä tänään julkaistu artikkeli taloyhtiöiden havaitsemista rakennusvirheistä Skansan kohteissa pk-seudulla on saanut yhtiön reagoimaan.

Molemmille medioille osoittamassaan kannanotossa Skanskan toimialajohtaja Jukka Hörkkö pahoittelee tapahtunutta. Samalla hän korostaa, että kaikki asuntorakennuskohteet, joissa on käytetty vastaavanlaisia rakenteita, on tarkastettu ja ilmenneet puutteet korjattu.

”Turvallisuus on meille kaikkein tärkein asia. Olemme äärimmäisen pahoillamme, että sellaisia puutteita on esiintynyt, joista on seurannut turvallisuusriskejä. Tällaista ei kerta kaikkiaan saa tapahtua. Olemme käyneet suunnittelijoidemme ja alihankkijoidemme kanssa läpi nämä puutteet ja rakennuskohteidemme suunnitelmat sekä sen, miten vastaavat tapahtumat jatkossa estetään”, Hörkkö vakuuttaa.

Myös BoKlok-kohteiden paloturvallisuuteen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Hörkön mukaan palokatkot ja muut paloturvallisuusratkaisut suunnitellaan ja toteutetaan rakennusmääräysten mukaisesti. BoKlok-suunnittelutiimissä on mukana myös palotekniikan asiantuntija, jonka kanssa käydään paloturvallisuussuunnitelmat rakennuskohteen osalta läpi.

”Jokainen uuden asunnon ostaja luonnollisesti odottaa, että hänen kotinsa on mahdollisimman virheetön, ja jos puutteita löytyy, ne korjataan nopeasti. Olemme hyvin harmissamme, että emme ole onnistuneet palvelussamme kaikkien taloyhtiöiden kohdalla”, Hörkkö toteaa.

Hän tunnustaa, että jokaisessa rakennuskohteessa tehdään yleensä jonkin verran vuosikorjauksia. Suurimmassa osassa tapauksista korjaukset kuitenkin sujuvat Hörkön mukaan hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä.

”Joissakin taloyhtiöissä korjauksia on tehty selvästi normaalia pidempään, eikä näin saisi tietenkään käydä. Tämä on tietysti erittäin valitettavaa ja on monen tekijän summa. Mitään yhtä yksittäistä syytä tähän ei ole”, Hörkkö toteaa.

EPSI Ratingin asiakastyytyväisyysindeksissä Skanskan tulos vuonna 2019 oli 77,5. Se on EPSIn mukaan korkea.