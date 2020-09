Tanhuanpää vetäytyy Lujatalon johdosta – uusi toimenkuva täsmentyy myöhemmin

Pian neljä vuotta Lujataloa toimitusjohtajana luotsannut Jussi Tanhuanpää jättää nykyiset tehtävänsä. Eron syynä ovat tiedotteen mukaan perhesyyt. Lujan hallitus on jo käynnistänyt uuden toimitusjohtajan haun.

Tiedotteen mukaan Tanhuanpää jatkaa tehtävässään siihen asti, kunnes uusi toimitusjohtaja aloittaa työnsä. Sen jälkeen hän siirtyy Lujatalossa uuteen operatiiviseen tehtävään, joka tarkentuu myöhemmin.

”Lujatalo on Jussi Tanhuanpään kauden jälkeen erinomaisessa kunnossa. Yhtiö on kasvanut merkittävästi ja yhtiön taloudellinen asema on vahva. Lujatalo on Luottamus ja maine -tutkimuksessa saavuttanut jo kolmena vuonna peräkkäin ykköstilan, mikä myös osaltaan kuvaa Lujan asemaa markkinoilla. On hienoa, että Jussi on sitoutunut käyttämään laajaa osaamistaan myös jatkossa yhtiön hyväksi”, sanoo Lujan hallituksen puheenjohtaja Timo Kohtamäki tiedotteessa.