Tutkija: ”Kokemus kotona työskentelystä on keskimäärin erinomainen”

Leesmanin kyselyyn etätyön vaikutuksista työntekijäkokemukseen on tähän mennessä vastannut peräti noin 130000 ihmistä 83 eri maasta.

”Tulokset näyttävät, että kokemus kotona työskentelystä on keskimäärin erinomainen. Etenkin yksin tehtävä työ toimii oikein hyvin, ja myös suunnitellut kokoukset ja videokonferenssit ja puhelinkeskustelut toimivat oikein hyvin”, Leesmanin johtava tutkija Peggie Rothe sanoi Newsecin 30. syyskuuta järjestämässä virtuaalisessa Tulevaisuusstudiossa.

Hän huomauttaa kuitenkin, että täysin yksiselitteinen erinomainen työntekijäkokemus etätyöstä ei ole.

”Ensinnäkin yhdessä tekeminen ja muilta oppiminen ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat ehdottomasti kärsineet. Toisekseen vaikka keskimääräinen kokemus on erinomainen, se ei tarkoita, että se on erinomainen kaikille, vaan noin 20 prosenttia ilmoittaa, että heillä on aika surkea kokemus kotona työskentelystä. Se on kuitenkin yksi viidestä eli aika merkittävä osa työntekijöistä.”

Vaatimukset toimistoille kasvavat

Leesmanin kyselyn perusteella organisaatiot ovat onnistuneet hyvin digitaalisen ympäristön luomisessa etätyöskentelyä ajatellen. Vastaajat ovat siis kokeneet, että heillä on ollut käytössään kotona työskentelyyn muun muassa tarvittavat ohjelmistot ja ict-järjestelmät.

Rothen mukaan työntekijöiden saamat positiiviset kokemukset etätyöstä nostavat vaatimuksia toimistoihin paluun suhteen. ”Kun meillä on ollut erittäin hyvä kokemus etätyöskentelystä, emme halua välttämättä tulla takaisin toimistolle, jos se kokemus, minkä se tarjoaa, ei ole yhtä hyvä.”

Paluu toimistoihin asettaa uusia vaatimuksia esimerkiksi fyysisen ja digitaalisen ympäristön saumattomalle yhteistyölle. Rothe uskoo, että videopalaverit ovat tulleet jäädäkseen.

”Sehän tarkoittaa sitä, että kun ollaan osittain takaisin toimistolla, toimistojen pitää tukea videopalavereita huomattavasti enemmän ja huomattavasti paremmin, koska olemme tottuneet siinä todella hyvään kokemukseen kotona.”

”Mielestäni toinen haaste monipaikkaisessa työssä ja digitaalisen työympäristön yhteensovittamisessa tulee olemaan, miten luodaan hyvä dynaaminen kokous, kun osa porukasta on fyysisesti läsnä ja osa on mukana etänä. Nykytilanne, jossa kaikki ovat mukana etänä, on hyvin demokraattinen, kaikki ovat samassa veneessä. Mutta kun meillä on osa porukasta fyysisesti läsnä samassa huoneessa, käy helposti niin, että ne, jotka ovat mukana virtuaalisesti, jäävät vähän varjoon.”

Rothe toivookin, että tulevaisuudessa mahdollisimman moni organisaatio näkee tämän tilanteen mahdollisuutena miettiä omaa työympäristöään. Sen sijaan, että vain kutsuttaisiin työntekijät takaisin toimistolle ja jatkettaisiin niin kuin aina ennenkin, oikeasti tulisi miettiä parasta tapaa tehdä työtä myös työntekijäkokemuksen kannalta.