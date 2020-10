Are luopuu liiketoiminnoistaan Venäjällä

Aren toimitusjohtaja Heikki Pesun mukaan perheyhtiölle oli tärkeää löytää uusi omistaja, joka haluaa jatkaa toiminnan kehittämistä ja sitoutuu pitämään huolta yhtiön työntekijöistä, asiakkaista ja toimittajista.

Are on toiminut Pietarin alueella Venäjällä lähes 80 talotekniikka-alan ammattilaisen voimin ja sen vuoden 2019 liikevaihto oli noin 5 miljoonaa euroa. Viime vuosina Are on toteuttanut Venäjälle muun muassa Zenit jalkapalloareenan sähköasennustöitä sekä vastannut monien kansainvälisten ja paikallisten yritysten kiinteistöpalveluista.

”Järjestely ei vaikuta asiakasyhteistyöhömme tai henkilöstöömme, vaan palvelemme asiakkaitamme kuten ennenkin. Olemme vahvoja muun muassa toimisto -ja liikekiinteistöjen huollossa ja kunnossapidossa sekä talotekniikka-asennuksissa”, Ville Paasonen sanoo.

Yritysoston yhteydessä tehdyn sopimuksen mukaisesti OOO Are saa käyttää Aren logoa ja tavaramerkkiä vuoden 2021 loppuun asti.