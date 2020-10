Atria tekee jätti-investoinnin – 155 miljoonaa euroa uuden tehtaan rakentamiseen

Nurmon tuotantolaitoksen yhteyteen rakennettavan tehtaan investoinnin arvo on noin 155 miljoonaa euroa, ja se sisältää uusien teurastus-, leikkuu- ja pakkauslinjojen rakentamisen.

Uuden tehtaan rakennustyöt käynnistyvät mahdollisimman pian, ja sen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan valmis aikaisintaan vuoden 2024 aikana.

”Noin vuosi sitten käynnistimme uuden tehtaan suunnitteluhankkeen ja viranomaislupiin liittyvät hakuprosessit. Nurmon siipikarjatehdasta on uudistettava ja kapasiteettia täytyy lisätä pystyäksemme vastaamaan tulevaisuuden kulutuskysyntään”, Atria-konsernin toimitusjohtaja Juha Gröhn sanoo tiedotteessa.

”Uusi tuotantoteknologia on aiempaa ympäristöystävällisempää. Pystymme vähentämään tuotantoprosessin aiheuttamaa ruokahävikkiä. Myös energian ja veden kulutuksessa saavutetaan merkittävää parannusta uuden teknologian myötä ja työturvallisuuteen pystytään panostamaan entistä paremmin.”

Investoinnin myötä Atria Suomen siipikarjan tuotantokapasiteetti lisääntyy noin 40 prosenttia. Uusi tuotantolaitos vastaa kulutuskysynnän kasvuun. Uusi tehdas ja lisääntynyt kapasiteetti antavat Atrialle mahdollisuuden lisätä myös siipikarjatuotteiden vientiä. Investointi mahdollistaa tuotteiston kehittämisen yhä pidemmälle jalostettuihin tuotteisiin.

Siipikarjanlihan kulutus on kasvanut voimakkaasti Suomessa jo usean vuoden ajan. Atrian mukaan kananlihan kulutus on vuosina 2010–2019 kasvanut lähes 4 prosenttia vuosittain. Globaali siipikarjanlihan tuotanto ja kulutus on lähes kaksinkertaistunut viimeisen 15 vuoden aikana, ja Kantar TNS:n lihankulutusbarometri ennustaa kulutuksen kasvun jatkuvan Suomessa voimakkaana.