Heikki Pekkarinen vetämään Keliberin litiuminvestointia – vastuulla koko rakennusprojekti

DI Heikki Pekkarinen on nimitetty Keliberin litiumhankkeen rakentamisen johtajaksi ensi vuoden alusta lähtien. Pekkarinen vastaa rakentamisen organisoinnista ja toteuttamisesta mukaan lukien turvallisuus- ja ympäristöasiat sekä keskeisistä toimittajavalinnoista.

Hän raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Hannu Hautalalle ja liittyy Keliberin johtoryhmään.

Pekkarisella on pitkä kokemus mittavien teollisuusprojektien johtamisesta. Hän on muun muassa luotsannut Outokumpu oyj:n 440 miljoonan investointiprojektin, joka kaksinkertaisti Kemin kaivoksen ja Tornion ferrokromitehtaan tuotannon. Lisäksi hän on toiminut Tornion ferrokromitehtaan johtajana sekä Kemin kaivoksen ja Tornion tehtaiden noin 300 hengen tehdaspalveluorganisaation johtajana.

Keliber on suomalainen kaivos- ja kemianteollisuuden yhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa akkulaatuista litiumhydroksidia kansainvälisten litiumakkumarkkinoiden tarpeisiin.