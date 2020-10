HOAS:n miniasunnot valmistuivat Rastilassa – toimistotalo muutettiin opiskelija-asunnoiksi

Rastilan metroaseman vieressä Helsingissä sijaitseva viisikerroksinen talo on saanut viime päivinä uusia asukkaita. Yritysten ja yrittäjien sijaan taloon ovat nyt kotiutumassa opiskelijat, joille toimistotaloon tehtiin yhteensä sata asuntoa. Niistä valtaosa on parvellisia 17-neliöisiä yksiöitä.

Miniasunnot toteutettiin hyödyntämällä toimistorakennuksen normaalia asuinrakennusta suurempaa kerroskorkeutta (3,6m). Kohteeseen valmistui 80 miniasuntoa sekä 20 isompaa yksiötä, yhteensä 100 kotia.

Pilottihanke on mukana Helsingin Kaupungin Kehittyvä Kerrostalo-ohjelmassa, jonka tavoitteena on lisätä kerrostaloasumisen laatua, houkuttelevuutta ja uusia yksilöllisiä ratkaisuja. HOAS Miniasunnot-hankkeen kehittämisteemoja ovat mm. uudentyyppiset yhteistilat yhdistettyinä asuntoihin, rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen kustannustehokkaasti, modulaarisuuden hyödyntäminen täydennysrakentamisessa sekä rakentamisen sujuvuus ja työmaa-aikainen kosteudenhallinta.

Tilaajana on ollut Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS. Pää- ja arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto Konkret. Pääurakoitsijana on ollut Consti Korjausrakentaminen.