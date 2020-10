Jyväskylän rakennusvalvonta ruuhkautui – korona innosti ihmiset remontoimaan ja asuinrakentaminenkin vetää yhä

Johtava rakennustarkastaja Raimo Ström sanoo, että lupia pieniin toimenpiteisiin, kuten terassien lasittamiseen tai varasto- ja piharakennuksen rakentamiseen on haettu tänä vuonna ennätysmäärä. Myös asuintaloja rakennetaan edelleen kiivaaseen tahtiin.

”Ihmisillä on ollut aikaa olla kotona. Toisaalta he ovat pohtineet omia tarpeitaan. Varmaan jotain patoumaa on ollut.”

Lisäksi energia-avustus lämmitysremonttiin on saanut Strömin mukaan ihmisiä vaihtamaan öljylämmityslaitteistoja esimerkiksi maalämpöön. Se vaatii toimenpideluvan.

Tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä rakennuslupia oli myönnetty lähes 1100 kappaletta. Se on 65 lupaa enemmän kuin myönnettyjen lupien määrä viime vuoden syyskuun loppuun mennessä.

Käsittelyä odottaa 240 lupahakemusta. Strömin mukaan hakemuksia tulee koko ajan lisää.

Ström kertoo, että rakennusvalvonnan resursseissa on ollut jo ennen korona-aikaa vajausta suhteutettuna viime vuosien vilkkaaseen rakentamiseen. Tulevan rakentamisen määrää on hänen mukaansa kuitenkin nyt vaikea ennakoida, joten lisätyövoimaa ei ole palkattu.

Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonta purkaa lupahakemusten sumaa ruuhkanpurkuviikoilla 41 ja 43, eli 5.10 ja 19.10 alkavilla viikoilla.

Ruuhkanpurkuviikkojen aikana keskitytään lupakäsittelyssä erityisesti jo käsittelyssä ja jonossa olevien lupahakemusten valmisteluun ja päätöksiin.