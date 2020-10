Karu kyselytulos: Lain vaatima kosteudenhallintaselvitys puuttuu yli 80 prosentissa rakennushankkeita

Ralan Rune Paanasen mukaan tietämys rakennusaikaisen kosteuden hallinnasta ei ole hyvällä tasolla.

Ralan Kuivaketju10 -rakennusmalli, jolla ehkäistään rakennusaikeiset virheet, on käytössä vain harvoin.

Nämä asiat selvisivät kyselyistä, jotka Rala on tehnyt vuosina 2018 ja 2019. Kyselyt tehtiin rakennusvalvonnalle ja Kuivaketju10:n sähköisen järjestelmän käyttäjille.

Vastausten perusteella alle 20 prosentissa hankkeita rakennusvalvonnalle toimitetaan lain edellyttämä kosteudenhallintaselvitys.

”Lainvaatimuksia ei useinkaan noudateta, koska niitä ei tunneta tarpeeksi hyvin. Kuivaketju10-mallin noudattaminen auttaisi myös lainkirjaimen toteutumista”, Paananen muistuttaa Recoverin tiedotteessa.

Recover Nordic on pohjoismainen vahinkosaneerauksien ja korjausrakentamisen palveluja tarjoava yhtiö.

Runsaasti vesivahinkoja uudiskohteissa

Uudiskohteissa on tullut esille runsaasti vesivahinkoja viime vuosina.

”Inhimillinen virhe tai puutteellinen suojaus ovat vesivahinkojen yleisimpiä syitä uudiskohteissa. Rakennusaikana ei ole ajateltu riittävästi suojauksen tarvetta tai rakennuksilla on tapahtunut muu inhimillinen erehdys. Putkia on jäänyt tulppaamatta tai kosteus on päässyt rakenteisiin”, Recoverin toimitusjohtaja Antti Kirjavainen kertoo.

Rakennustyömaiden suojausvaatimukset ovat kasvaneet samalla kun esimerkiksi energiatehokkuuden vaatimukset ovat tiukentuneet.

”Rakenteisiin jäänyt kosteus ei pääse poistumaan, ellei siitä huolehdita jo rakennusvaiheessa. Toinen seikka on puurakentamisen kasvanut suosio. Kohteissa, joissa puuta käytetään paljon, on huolehdittava suojauksesta ja ilmanvaihdosta rakentamisen aikana”, luettelee Kirjavainen.

Voimakkaasti talousohjatun rakentamisen jäljet näkyvät

Kirjavaisen mielestä voimakkaasti talousohjatulla rakentamisella on myös varjopuolensa: kustannukset ja aikataulut sanelevat liian paljon. Tästä syystä rakentamisessa ei aina huomioida, missä järjestyksessä asiat kannattaa tai voi tehdä eikä riittävistä kuivausajoista aina huolehdita.

Myös liian pitkät alihankintaketjut on tunnistettu haaste.

”Pääurakoitsija ketjuttaa urakan, eikä aina välitä koko ketjun osaamisesta. Tämä tuo ongelmia, kun ei aina edes tiedetä, ketä työmaalla on töissä. Myös työntekijöiden kielitaito voi olla puutteellista”, Paananen toteaa.

”Kustannussäästöjen ja aikataulujen tiukkuuden vuoksi vältetään rakennustyömaan suojausta. Se (suojaus) tuo rakentamiseen lisätyövaiheita – ja ennen kaikkea kustannuksia, jotka varmasti ahdistavat. Lisäksi tämä vaikuttaa aikatauluihin, kun suojaus täytyy rakentaa ja purkaa. Huolellinen suojaus maksaa kuitenkin itsensä takaisin”, Kirjavainen toteaa.