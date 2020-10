LAB käynnistää puurakentamisen muuntokoulutuksen – tutkinto verkko-opintoina 1,5 vuodessa

Puurakentamisen suosio kasvaa, mutta ala kärsii osaajapulasta. Lappeenrannassa ja Lahdessa toimiva LAB-ammattikorkeakoulu vastaa tähän haasteeseen ja käynnistää uuden puurakentamisen ja puurakenteiden suunnittelun muuntokoulutuksen.

Koulutus sopii henkilöille, joilla on rakennusinsinööritutkinto tai muu soveltuva insinöörikoulutus sekä perusosaamista rakenteiden suunnittelusta. Muuntokoulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja sen tavoitteena on täydentää aiempaa osaamista.

Koulutuksesta voi valmistua puutekniikan insinööriksi 1,5 vuodessa, opiskelijan aiemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen. Opiskelu tapahtuu lähes täysin verkossa, joten tutkinnon voi suorittaa työn ohessa.

Koulutukseen haku on jo käynnissä ja se kestää marraskuun loppuun saakka. Tammikuussa alkava muuntokoulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alan yritysten kanssa.

”Puurakentamisessa siirrytään yhä vaativampiin rakenteisiin ja samalla puumateriaalien käyttö yleistyy suuren mittakaavan rakentamisessa. Tietoa rakennesuunnittelusta tarvitaan myös puutuoteteollisuuden palveluksessa. Puutekniikan osaajan on tunnettava rakennesuunnittelu sekä rakennesuunnittelijan on tunnettava puumateriaalista valmistetut tuotteet ja niiden käyttäytyminen eri olosuhteissa”, korostaa LABin puutekniikan lehtori Jari Suominen tiedotteessa.