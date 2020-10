Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) mukaan rakennusten suunnittelussa on usein korostunut asiattomien kulun rajoittaminen, mutta turvallisesta ulospääsystä ei ole huolehdittu yhtä hyvin.

Suomi on ovien poistumisturvallisuuden suhteen muuta Eurooppaa jäljessä. Euroopassa yleistyneet ratkaisut julkisten tilojen hätäuloskäynneistä eivät ole Suomessa vielä laajasti käytössä. Esimerkiksi jossain suurista tavarataloista tai tv-sarjoista tutut ovien vaakatasossa olevat ja kevyesti painamalla hätäuloskäynnin avaavat poistumistiepuomit ovat vielä harvinaisia.

Esimerkiksi juuri valmistuneen Olympiastadionin peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeessa lukituksen tärkeimmiksi kehityskohteiksi otettiin stadionin uudet hätäpoistumistiet ja niihin valitut lukitusratkaisut. Ovien on toimittava täysin varmasti, jotta kukaan ei jää puristuksiin oville nopeasti pakkautuvien ihmismassojen alle.

Stadionilla tutkittiin tarkasti erilaisia vaihtoehtoja niin sanotuille exit- eli poistumistiepuomeille, joita esimerkiksi Yhdysvalloissa on laajasti käytössä. Stadionille valittiin ratkaisu, joka aukeaa kevyellä painamisella lähestyy sitä sitten miten päin tahansa kylki, selkä tai vatsa edellä. Esimerkiksi paniikissa oleva ihminen nostaa kädet ylös, joten oven on aina avauduttava kevyellä painamisella ja täysin varmasti.

Uusien hätäpoistumisteiden ansiosta Olympiastadionilta voidaan evakuoida 50 000 henkeä kahdeksassa minuutissa. Eri puolille stadionia avattiin useita uusia poistumisteitä.

Lukittu hätäuloskäynti on hengenvaarallinen

Lukitut hätäuloskäynnit ovat aiheuttaneet isoja uhrimääriä ulkomailla. Suomessa ei ole tuoreita kotimaisia tapauksia, joissa olisi kuollut useita ihmisiä oven lukitukseen liittyvien ongelmien takia. Maailmalla on kuitenkin ollut tapauksia, joissa kymmeniä ihmisiä on menehtynyt ovien ja hätäuloskäyntien ongelmien takia.

Lukittujen hätäuloskäyntien uhriluvut ovat synkkiä. Esimerkiksi Venäjällä kuoli 60 ihmistä ostoskeskuksen tulipalossa vuonna 2018. Hätäuloskäyntien ovet olivat lukossa eikä niitä saanut sisäpuolelta auki. Romaniassa kuoli 64 ihmistä vuonna 2015 yökerhossa, jonka ovista toinen piti murtaa tulipalon sytyttyä. Espanjassa kuoli 81 ihmistä vuonna 1983 diskossa syttyneessä palossa, jossa osa ovista oli lukossa.

”Vaikka Suomessa paloturvallisuus on hyvällä tasolla, suuronnettomuus on mahdollinen täälläkin. Ei se vaadi kuin yhden julkisen tilan oven, joka on lukossa tulipalon aikaan, Mikael Huhtala sanoo. Huhtala juuri julkaistun Turvalliset avausratkaisut poistumisreiteillä -oppaan kirjoittaja.

”Ovesta pitää aina päästä ulos. Tarvitsemmeko kotimaisen katastrofin ennen kuin laitamme asian kuntoon?”, Huhtala kysyy.

SPEKin mukaan rakennusten suunnittelussa asiattomien kulun rajoittaminen on usein korostunut turvallisen ulospääsyn sijaan. On täysin mahdollista suunnitella ovi, josta pääsee hädän keskellä helposti ulos, mutta asiattomat eivät pääse ulkopuolelta sisälle. SPEK huomauttaa, että asia pitäisi ottaa huomioon niin uudisrakentamisessa kuin vanhempien rakennusten muutostöissä.

Eurooppalaisten standardien mukaiset lukitun oven avaavat painikkeet ja vaakapuomit ovat oikein ylläpidettyinä toimintavarmoja.

Erityisesti isoissa tiloissa, joissa on paljon ihmisiä, tulisi ovista ja varauloskäynneistä päästä turvallisesti ja helposti ulos. Oven tulisi aueta riittävän kevyesti ilman valtavaa voimaa. Oven hätäavauspainikkeen tulisi myös näkyä selkeästi pimeässä sähkökatkon tai tulipalon aikana.

”Paniikissa oleva ihmisjoukko saattaa painautua tavallista ovea vasten niin, että kitka estää sen aukeamisen. Turvallisempi ratkaisu on vaakapuomilla varustettu ovi, joka avautuu vaikkapa sitä päin juoksemalla”, Huhtala kertoo.

SPEKin maanantaina julkaistu opas on tehty yhteistyössä lukitusalan ammattilaisten kanssa, ja siitä ovat antaneet lausunnon muun muassa pelastusalan ja rakennusvalvonnan edustajat. Se on tarkoitettu erityisesti rakennussuunnittelijoille, rakennuttajille, pelastusalan viranomaisille, rakennusvalvontaviranomaisille, lukkoliikkeille ja kiinteistöhuollolle.