EK: Elinkeinoelämän luottamus alamaissa marraskuussa – myös rakennusala keskiarvon alapuolella

Elinkeinoelämän luottamus jatkaa vuoden loppua kohden vaisuissa lukemissa, kertovat Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) luottamusindikaattorit.

”Marraskuussa vaakalento jatkui eivätkä merkit talouden palautumisesta ole vahvistumassa, päinvastoin. Ongelmat taloudessa ovat nyt laajemmalla kuin keväällä, sillä palveluiden lisäksi vaikeuksissa ovat nyt myös rakentaminen ja teollisuus”, sanoo EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen tiedotteessa.

Koronaviruksen toisen aallon takia edessä ovat todennäköisesti hyvin vaikeat kuukaudet.

”Suomessa elinkeinoelämän luottamus laski keväällä yhtä paljon kuin muualla Euroopassa, mutta palautuminen on ollut selvästi verkkaisempaa kuin Euroopassa keskimäärin. Teollisuudessa luottamus on toiseksi heikointa EU-maista”, Pakarinen sanoo.

Teollisuusyritysten luottamus nousi marraskuussa yhden pykälän lokakuusta, mutta on yhä heikolla tasolla. Marraskuun lukema oli -14, kun se lokakuussa oli -15. Pitkän aikavälin keskiarvo on +1.

Rakennusyritysten luottamus on pysynyt paikallaan. Luottamusindikaattori oli -16 pistettä, kun pitkän aikavälin keskiarvo on -6, joten luottamus pysyi selvästi keskiarvon alapuolella.

Palveluyritysten luottamus pysyi myös vaisuna marraskuussa. Indikaattorin lukema on -11 pistettä, joka on sama kuin lokakuussa. Pitkän aikavälin keskiarvo on +12.

Vähittäiskaupan luottamus koheni hiukan marraskuussa. Lukema parani -7:stä -3:een. Pitkän aikavälin keskiarvo on -1.