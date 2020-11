Etla: Koronakriisi on runnellut Suomen taloutta muuta Eurooppaa lievemmin

Suomessa talous on Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) mukaan toistaiseksi kärsinyt koronakriisistä vähemmän kuin muualla Euroopassa. Laitevalmistus on pitänyt hyvin pintansa ja Kiinan-vienti on tukenut elintarviketeollisuutta.

Koko teollisuuden tuotanto väheni Suomessa tammi-syyskuussa 5,6 prosenttia vuotta aiemmasta. Etla huomauttaa tänään julkaisemassaan toimialakatsauksessa, että EU27-maissa pudotus oli keskimäärin liki 10 prosenttia.

Esimerkiksi Euroopan unionissa (EU) eniten eli 14 prosenttia supistui metallien jalostuksen tuotanto, mutta Suomessa pudotus jäi neljään prosenttiin. Koneiden ja laitteiden valmistus väheni EU:ssa keskimäärin noin 13 prosenttia ja Saksassa peräti 14 prosenttia, mutta Suomessa vain puoli prosenttia.

Tuotannon supistuminen on Etlan mukaan linjassa sen syyskuisen arvion kanssa. Tuolloin se ennakoi, että Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 4,5 prosenttia, mutta kasvaa ensi vuonna 3,2 prosenttia. Koko teollisuuden arvonlisäyksen määrän se ennakoi supistuvan 6,5 prosenttia.

Kuten muuallakin myös Suomessa eniten on kärsinyt matkailu- ja ravintola-ala. Etla arvioi, että sen arvonlisäys putoaa peräti kolmanneksen viime vuodesta.

”Ala toipuu osittain ensi vuoden aikana, jos pandemia pysyy hallinnassa, mutta täysi toipuminen vie pidempään”, sanoo Etlan tutkija Birgitta Berg-Andersson tiedotteessa.

Elintarviketeollisuuden tilannetta on helpottanut Kiinan kiriminen toiseksi tärkeimmäksi vientimaaksi Ruotsin jälkeen.

”Vienti Kiinaan on osittain paikannut Venäjän tuontikiellon aiheuttamaa aukkoa Suomen vientituloissa”, arvioi Berg-Andersson.

Kaupan alalla arvonlisäyksen määrä alenee Etlan mukaan tänä vuonna pari prosenttia ja kasvaa ensi vuonna suunnilleen yhtä paljon.

Paperin kysyntä on romahtanut

Kuljetuksessa ja varastoinnissa kehitys on ollut kaksijakoista. Matkustajaliikenne on kärsinyt pahasti, mutta tavaraliikenne vain vähän. Ensi vuonna Etla odottaa kuljetuksen ja varastoinnin arvonlisäyksen kasvavan 9 prosenttia, jos saadaan toimiva koronavirusrokote ja ihmisiä kattavasti rokotetuksi.

Suomen metsäteollisuutta painaa paperin kysynnän laskun kiihtyminen. Painopaperien kysyntä väheni Euroopassa tammi-elokuussa viidenneksen vuotta aiemmasta. Luisun ja metsäteollisuuden alkuvuoden lakkojen vuoksi Suomen paperiteollisuuden viennin määrä laski tuolloin 13 prosenttia vuotta aiemmasta.

Kemianteollisuudessa monet investoinnit näyttävät lykkääntyvän koronapandemian vuoksi ja uusien tilausten arvo on supistunut. Moottori- ja lentobensiinin viennin arvo romahti tammi-elokuussa 45 prosenttia ja kaasuöljyn viennin arvo painui 27 prosenttia.

Etla odottaa, että ensi vuonna öljyn ja öljytuotteiden kansainvälinen kysyntä elpyy, mikä kohentaa Suomen öljynjalostusteollisuuden tilannetta.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa tuotanto on tänä vuonna kasvanut vain Suomessa ja Puolassa. Etla odottaa, että alan kannattavuus pysyy vakaana.