Korona vei kiinteistökaupan kertaheitolla digiaikaan – pankin sijasta kaupat tehdään kotisohvalta

Koronakausi on mullistanut myös kiinteistökauppaa ja vienyt sitä vauhdilla verkkoon. Pankin neuvotteluhuoneen sijaan mökit, metsätilat ja omakotitalot vaihtavat nyt omistajaa sähköisesti.

Suurin draiveri on välittäjien mukaan ollut se, että asiakkaat ovat alkaneet luottaa alan sähköisiin palveluihin ja havainneet niiden joustavuusedut.

”Erityisen tyytyväisiä on oltu siihen, että kaupat on voitu hoitaa etänä. Ihmiset eivät nyt halua tavata fyysisesti, toinen osapuoli voi olla eri paikkakunnalla ja pankeistakin on joskus vaikea löytää kaupoille aikoja. Nyt niitä on tehty kotoa ja jopa ulkomailta käsin”, kertoo kiinteistönvälitysliike Urbaanit Kodit oy:n toimitusjohtaja Anna-Maija Kuosmanen.

Aluksi sähköinen kauppaprosessi kuului jännittäneen myös välittäjiä, mutta uusi toimintatapa opittiin lopulta nopeasti. Myyntiin tulevan kiinteistön rekisteritiedot, lainhuuto- ja rasitustodistukset sekä muut dokumentit löytyvät mm. Asiakastiedon palvelusta helposti.

”Nyt sellainenkin välittäjä, joka ei omasta mielestään ole teknisesti erityisen taitava, osaa sähköisen kiinteistökaupan tehdä ja tekee niitä mielellään”, Kuosmanen kertoo.