Silta korjataan tai uusitaan todennäköisesti ensi kevään aikana. Silta suljetaan liikenteeltä marraskuun toisella viikolla.

Kymen Sanomien uutisen mukaan sillassa on havaittu vakavia vaurioita. Sillan päätuesta on irronnut kivi ja silta on muutenkin huonossa kunnossa.

Sillan vauriot löydettiin A-Insinöörien kotkalaissiltoihin tekemässä yleistarkastuksessa.