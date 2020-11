NCC:n Mika Soini RT:n puheenjohtajaksi – ”Puolimatkan mies” uskoo yhteistyön voimaan

NCC Suomen maajohtaja Mika Soini on valittu Rakennusteollisuus RT:n hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Valinnan vahvisti liiton syyskokous.

Soini on pitkän linjan rakentaja, joka on työskennellyt NCC:llä ja sitä edeltäneessä Rakennustoimisto Puolimatkassa vuodesta 1988 alkaen. Ajanjaksoon on mahtunut talonrakentamisen työmaa-, kehitys- ja johtotehtävien lisäksi muutamia vuosia infrarakentajana sekä suunnittelutoimiston vetäjänä.

Soinin kaksivuotinen puheenjohtajakausi alkaa vuoden 2021 alussa. Hän on ollut RT:n hallituksen jäsen vuodesta 2018 alkaen ja hallituksen varapuheenjohtaja viimeksi kuluneiden kahden vuoden ajan.

Sitä ennen hän on toiminut monissa eri luottamustehtävissä RT:ssä, Talonrakennusteollisuudessa ja EK:ssa. Koulutukseltaan Soini on diplomi-insinööri ja Executive MBA.

Uusi puheenjohtaja painottaa yhteistyön ja yhdessä tekemisen voimaa. Rakennushankkeissa yleistyneet yhteistoiminnalliset urakkamallit saavatkin Soinilta kiitosta.

”Esimerkiksi allianssimallissa päätökset tehdään aina projektin eduksi, ei yksittäisen osapuolen näkökulmasta. Lähtökohta on hyvin hedelmällinen uusien toimintatapojen edistämiseen”, hän toteaa.