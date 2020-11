NRC Groupille 25 miljoonan kunnossapitodiili – vastuulla rataosuuksia Keski- ja Länsi-Suomessa

NRC Group (entinen VR Track) on voittanut Väyläviraston tarjouskilpailun ratojen ja turvalaitteiden kunnossapidosta Keski- ja Länsi-Suomessa. Sopimuksen arvo on noin 25 miljoonaa euroa.

Sopimus koskee Väyläviraston kunnossapitoaluetta, jossa on rataosuudet Vaasasta ja Kaskisesta Äänekoskelle, Jyväskylään ja Orivedelle. Alueeseen kuuluu noin 510 ratakilometriä yksiraiteista rautatietä ja noin 160 vaihdetta. Suurimmaksi osaksi alue on tavararataa. Liikennemääriltään vilkkainta on Jyväskylän ja Äänekosken välinen rata.

”Tämä on jo kolmas alueurakkavoittomme tälle vuodelle, joten olemme onnistuneet kasvattamaan markkinaosuuttamme valtion rataverkon kunnossapidosta merkittävästi”, sanoo NRC Group Finlandin toimitusjohtaja Harri Lukkarinen tiedotteessa.

Sopimus kattaa muun muassa radan päällysrakenteet, vaihteet, asemat ja turvalaitteet. Kunnossapitoon kuuluvia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tarkastukset, määräaikaishuollot, viankorjaukset ja talvisin lumityöt. Palvelujen avulla taataan sujuva ja turvallinen junaliikenne.

Kunnossapitokausi alkaa helmikuussa 2021 ja kestää viisi vuotta. Optioineen sopimusta on mahdollista jatkaa aina yhdeksään vuoteen asti.