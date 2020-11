Poliittinen tuki löytymässä: Jätkäsaareen halutaan rakentaa 180 miljoonan euron tunneli

Alkaa näyttää todennäköiseltä, että Helsingin Jätkäsaaren liikenneongelmat ratkaistaan rakentamalla tunneli.

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) kertoo HS:n haastattelussa kannattavansa tunnelin rakentamista.

Tunneli on tähän asti ollut kokoomuksen ajama idea. Razmyarin kanta tuonee idean taakse toisen suuren valtuustoryhmän. Tämä varmistaa näillä näkymin riittävän poliittisen tuen hankkeelle, jonka tarkoitus on vähentää Jätkäsaaren asukkaita pitkään tuskastuttaneita liikenneruuhkia.

Hiljattain Sdp:n pormestariehdokkaaksi nimitetty Razmyar kertoo, että tunnelikanta on hänen omansa, ei puolueen. Valtuustoryhmän virallista kantaa ei ole vielä muodostettu. On kuitenkin epätodennäköistä, että ryhmä asettuisi laajasti vastahankaan oman pormestariehdokkaansa kanssa.

Tunnelin rakentamiseksi tarvitaan valtuuston enemmistö eli 43 valtuutetun ääni. Kokoomuksella ja Sdp:llä on nykyvaltuustossa yhteensä 36 valtuutettua.

Ryhmät tulevat kuitenkin saamaan tukea ainakin Rkp:ltä ja perussuomalaisilta. Valtuustoryhmien johtajat Björn Månsson (r) ja Mika Raatikainen (ps) kertovat HS:lle puolueidensa kannattavan tunnelin rakentamista. Sekä Rkp:llä että perussuomalaisilla on molemmilla viisi valtuutettua.

”On fakta, että Jätkäsaaressa liikenteen kanssa on ollut isoja ongelmia. Tilanne voidaan ratkaista rakentamalla raskaalle liikenteelle kuten rekoille tarkoitettu satamatunneli”, Razmyar sanoo.

Käytännössä satamatunneli olisi siis tarkoitettu nimenomaan raskaalle liikenteelle. Tavalliset henkilöautot kulkisivat edelleen katutasossa.

Ongelmista puhuttu jo vuosia

Jätkäsaaren liikenneongelmista on puhuttu jo vuosia. Suurena syynä alueen liikenteen tukkeutumiseen etenkin aamuisin on Helsingin ja koko Suomen vilkkain matkustajaliikennesatama, jonka laivoista saapuvat rekat tukkivat kadut.

Jos mitään ei tehdä, Länsisataman ruuhkaongelma tuskin ainakaan helpottaa tulevaisuudessa. Jätkäsaari nimittäin kasvaa edelleen. Kaupunginosassa on tarkoitus olla vuoteen 2030 mennessä kaikkiaan yli 20 000 asukasta ja noin 6 000 työpaikkaa.

Tilanteeseen on haettu ratkaisua selvityksillä, joissa on pohdittu erilaisia vaihtoehtoja Helsingin satamien tulevaisuudesta. Yhtenä vaihtoehtona on pidetty Tallinnan laivaliikenteen siirtämistä Länsisatamasta Vuosaareen. Sdp on aiemmin kannattanut tätä ajatusta.

Satamayhtiö Helsingin Satama on kuitenkin vastustanut ideaa, ja ollut sitä mieltä, että paras ratkaisu on säilyttää tilanne nykyisellään: siis niin, että Helsingin Länsisatama, Eteläsatama, Katajanokan satama ja Vuosaaren satama jatkaisivat toimintaansa nykymallilla.

Nyt näyttää siis siltä, että satamayhtiö ja poliitikot ovat löytämässä yhteisen sävelen ja tunneli olisi ratkaisu Jätkäsaaren liikennesumppuun. Koska museota pohjustava Eteläsataman alueen suunnittelukilpailu käynnistyy pian, tunneliasiaa käsitellään kaupunginhallituksessa vielä tällä kaudella.

Jätkäsaaren tunneli on Helsingin kehittämiseen liittyvän monimutkaisen palapelin merkittävä osa. Helsingin satama katsoo, että tunnelin rakentaminen mahdollistaisi Eteläsataman laivaliikenteen keskittämistä Länsisatamaan.

Jos Eteläsatamaan vapautuisi tilaa, uuden design- ja arkkitehtuurimuseon ja koko sataman alueen kehittäminen helpottuisi. Razmyar sanoo ajattelevansa samoin. Tunneli liittyy siis myös keskustan kehittämiseen.

”Keskustassa liiketilat tyhjenevät ja kaupallinen painopiste siirtyy koko ajan lähemmäksi Kamppia. Kauppatorin alue on jäämässä totaalisen syrjään”, Razmyar sanoo.

”Haluaisin, että Helsinki olisi eurooppalaisempi”

Sdp ja kokoomus näyttävät löytävän toisensa suunnitelmassa ainakin suurilla linjoilla. Nykyinen pormestari Jan Vapaavuori (kok) on ajanut museohanketta voimakkaasti.

Laivaliikenteen siirtämistä Vuosaareen Razmyar ei pidä tehtyjen selvitysten jälkeen kannattavana.

Vireillä olevat kehityshankkeet liittyvät laajemmin myös Helsingin keskustaan kehittämiseen. Vihreät ovat ajaneet keskustaan lisää kävelykatuja, kokoomus on suhtautunut ajatuksiin nihkeämmin. Sdp:n kanta on ollut epäselvempi. Nyt Razmyar sanoo, että Sdp haluaa kehittää keskustaa kävelyn ehdoilla.

Konkreettisesti se voisi tarkoittaa esimerkiksi yhden ajokaistan sulkemista Pohjoisesplanadilta. Tämä mahdollistaisi muun muassa terassien laajentamisen.

”Haluaisin, että Helsinki olisi eurooppalaisempi. Senaatintorin terassikokeilu näytti, miten suuri merkitys elävillä aukioilla on kaupungille.”

Se, kuinka pitkälle keskustan suunnitelmia ehditään viedä enää tällä valtuustokaudella, on vielä auki. Keskustan tulevaisuus tulee siis luultavasti nousemaan myös vaalikeskustelujen väitteiksi. Alustavien gallupien mukaan Helsingin kolmen suurimman ryhmän kisasta saattaa olla tulossa tiukempi kuin viime vaaleissa.