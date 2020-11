Yllättävä uutinen isännöintialalta – jo yli puolet alan ammattilaisista on naisia

Isännöinti mielletään miesten alaksi, mutta todellisuus on toinen. Tuoreen Isännöinnin ammattilaiset -tutkimuksen mukaan isännöinnin ammattilaisista jo 55 prosenttia on naisia.

”Alan maineen kannalta on positiivista, että naisten osuus on kasvanut. Isännöintiala tarvitsee lähivuosina runsaasti uusia tekijöitä, jolloin on hyvä, että se näyttäytyy yhtä lailla naisten kuin miestenkin alana”, toteaa Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa.

Suomessa toimii noin 800–1000 isännöintiyritystä, joissa työskentelee yhteensä noin 5 000 isännöinnin ammattilaista. Yksi isännöitsijä hoitaa keskimäärin noin 100 miljoonan euron asunto-omaisuutta.

Isännöinnin ammattilaisia ovat varsinaisten isännöitsijöiden lisäksi muun muassa kiinteistösihteerit ja tekniset isännöitsijät. Isännöitsijöiden työajasta noin kolmasosa menee viestintään ja kommunikointiin taloyhtiöissä asuvien kanssa. Seuraavaksi suurimman siivun työajasta vievät kyselyn mukaan taloyhtiöiden kokoukset.

Kolmanneksi suurimman osan työajasta vievät erilaiset taloyhtiöiden remontteihin liittyvät tehtävät. Niiden osuus isännöinnin työstä kasvaa, sillä iso osa taloyhtiöistä on rakennettu 1970-luvulla ja ne ovat nyt korjausiässä.

”Korona toi myös isännöintialalla ja taloyhtiöissä digiloikan. Etäyhteyksin pidettävät yhtiökokoukset ja hallituksen kokoukset ovat tulleet jäädäkseen. Alan digitalisoituminen houkuttelee toivottavasti myös uusia nuoria osaajia”, Viljamaa pohtii.

Isännöintiliiton ja Kiinteistöalan Koulutussäätiön tekemään Isännöinnin ammattilaiset 2020 -tutkimukseen vastasi 795 isännöintialan ammattilaista. Kyselytutkimus tehtiin elo-syyskuun 2020 aikana.