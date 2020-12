Bonava rakentaa Icecapitalille 138 asuntoa Vuosaareen

Bonava ja Icecapital ovat sopineet 138 asunnon kerrostalokohteen rakentamisesta Helsingin Vuosaaressa. Rakennustyöt käynnistyvät välittömästi ja asunnot valmistuvat keväällä 2023.

Kohde sijaitsee Aurinkolahden pohjoisosassa kauppakeskus Columbuksen läheisyydessä. Nyt rakennettava kohde on alueen toinen, 16-kerroksinen Sitadelli 2. Korttelin ensimmäisen tornitalon rakennustyöt aloitettiin joulukuun alussa ja rakenteilla on nyt yhteensä 248 asuntoa. Yhteensä kortteliin on suunnitteilla yli 500 asuntoa.

Icecapital Housing Fund VI Ky on pääomaltaan Icecapitalin tähänastisista asuntoihin sijoittavista pääomarahastoista suurin. Sen sijoituskapasiteetti on reilusti yli 400 miljoonaa euroa. Rahasto sijoittaa vapaarahoitteisiin asuntoihin pääkaupunkiseudulla, kehyskunnissa ja valikoiduissa kasvukeskuksissa. Rahaston suurimat sijoittajat ovat kotimaisia eläkeyhtiöitä, rahastoja ja säätiöitä sekä institutionaalisia sijoittajia.