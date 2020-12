EK: Elinkeinoelämän luottamus vahvistui joulukuussa – rakennusalan luottamus pysyi lähes ennallaan

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n joulukuun luottamusindikaattorit kertovat elinkeinoelämän näkymien hieman parantuneen tässä kuussa. Tämä koskee etenkin teollisuutta.

”Suomen talous alkaa siirtyä linjaan maailmantalouden kanssa. Korona heikentää palvelualoja, mutta teollisuus palautuu. Onneksi Suomen teollisuuden luottamus näyttää nyt saavan vihdoin kiinni globaalista vedosta. Muilla päätoimialoilla luottamuksen nousu on vielä selvästi varovaisempaa”, sanoo EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen tiedotteessa.

”Koronapandemian takia alkuvuosi on varmasti taloudellekin vaikea ja toimiala- ja yrityskohtaiset erot jatkuvat suurina. Mutta mitä pidemmälle kevät etenee, sitä enemmän rokotteesta on apua.”

Teollisuusyritysten luottamus nousi kahdeksan pistettä marraskuusta. Joulukuun lukema oli -5, kun marraskuun tarkistettu luku oli -13. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +1.

Rakennusyritysten luottamus pysyi sen sijaan lähes ennallaan. Saldoluku oli -15 pistettä, joka on pisteen verran enemmän kuin edellisessä kuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -6, joten luottamus pysyi selvästi tätä heikompana.

Palveluyritysten luottamusindikaattori pysyi edelleen vaisuna joulukuussa. Sen lukema on -11 pistettä, joka on kaksi pistettä parempi lukema kuin marraskuussa. Pitkän aikavälin keskiarvo on +12.

Vähittäiskaupan luottamus koheni hieman. Luottamusindikaattorin joulukuun lukema on -1, joka on kaksi pistettä enemmän kuin marraskuussa. Luottamusindikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on myös -1.